Ніби картина: ніжна Фреймут у романтичному вбранні показала рідкісні фото доньки-іменинниці

Ведуча показла, як почався ранок її дочки-іменинниці
Ольга Фреймут в будь-якій ситуації залишається витонченою і елегантною, а також не забуває про манери справжньої леді. Ведуча полонила шанувальників не тільки вмінням триматися в кадрі, але і відмінним смаком і відчуттям стилю, що вона підтверджує кожен раз своєю появою на світських заходах і повсякденними луками. Так, Ольга опублікувала в Instagram ніжне і романтичне фото в невагомому вбранні, зачарувавши підписників, а також показала рідкісні фото доньки-іменинниці Євдокії.
Теледіва розмістила на білосніжних перилах на веранді з колонами. На ній – романичное плаття-міді білого кольору з класичним чорним принтом polka dot з відкритими плечима і вирізом на резинці, а також довгими рукавами. В руках вона тримає букетик ніжних квітів.
Ольга Фреймут підкорила ніжним чином наче з картини (фото: instagram.com/freimutolia)
Шанувальники прийшли в захват від образу ведучої, яка ніби зійшла з картини.
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Крім того, 28 червня дочці Ольги, Євдокії, виповнилося три роки З такої нагоди ведуча повела дівчинку в храм. Компанію сестричці склав її старший брат Валерій. Іменинниця вбралась в легке плаття в горошок з рюшами і воланами, зачіска – два хвостики з білосніжними бантами. Дівчинка підійшла до вівтаря, а мама сфотографувала її поруч зі священнослужителями у святкових ризах.
Доньці Ольга Фреймут Євдокії виповнилося 28 червня 3 року (фото: instagram.com/freimutolia)
Також Ольга поділилася домашнім фото дівчинки, яка позує на стільці посеред просторої вітальні і милується прикрашеною кульками кімнатою. Ведуча порівняла кадр з картиною загадкового вуличного художника Бенксі. Також Ольга показала, чим балує домашніх у знаменний день – вона приготувала картопляний гратен.
Ольга Фреймут любить готувати і балувати домашніх вкусныыми стравами (фото: instagram.com/freimutolia)
Раніше Ольга Фреймут показала цінний подарунок від доньки Євдокії і поділилася теплим особистим спогадом.
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Автор: Lite