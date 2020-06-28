Ніби картина: ніжна Фреймут у романтичному вбранні показала рідкісні фото доньки-іменинниці

Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Ведуча показла, як почався ранок її дочки-іменинниці

Ольга Фреймут в будь-якій ситуації залишається витонченою і елегантною, а також не забуває про манери справжньої леді. Ведуча полонила шанувальників не тільки вмінням триматися в кадрі, але і відмінним смаком і відчуттям стилю, що вона підтверджує кожен раз своєю появою на світських заходах і повсякденними луками. Так, Ольга опублікувала в Instagram ніжне і романтичне фото в невагомому вбранні, зачарувавши підписників, а також показала рідкісні фото доньки-іменинниці Євдокії.

Теледіва розмістила на білосніжних перилах на веранді з колонами. На ній – романичное плаття-міді білого кольору з класичним чорним принтом polka dot з відкритими плечима і вирізом на резинці, а також довгими рукавами. В руках вона тримає букетик ніжних квітів.

Ольга Фреймут підкорила ніжним чином наче з картини (фото: instagram.com/freimutolia)

Шанувальники прийшли в захват від образу ведучої, яка ніби зійшла з картини.

Коли тобі 38: Ольга Фреймут надихнула мережа особистим визнанням

Яка ви тендітна

Яка сукня

Вішукана Оля

Неймовірна! Хвилі любові вам!

Яка ві тут гарна та ніжна, Олю

Шикарний вигляд

Ніжна

Чарівна Олечка Фреймут

Гарна сукня

Яка худесенька

Скріншот коментарів

Крім того, 28 червня дочці Ольги, Євдокії, виповнилося три роки З такої нагоди ведуча повела дівчинку в храм. Компанію сестричці склав її старший брат Валерій. Іменинниця вбралась в легке плаття в горошок з рюшами і воланами, зачіска – два хвостики з білосніжними бантами. Дівчинка підійшла до вівтаря, а мама сфотографувала її поруч зі священнослужителями у святкових ризах.

Доньці Ольга Фреймут Євдокії виповнилося 28 червня 3 року (фото: instagram.com/freimutolia)

Також Ольга поділилася домашнім фото дівчинки, яка позує на стільці посеред просторої вітальні і милується прикрашеною кульками кімнатою. Ведуча порівняла кадр з картиною загадкового вуличного художника Бенксі. Також Ольга показала, чим балує домашніх у знаменний день – вона приготувала картопляний гратен.

Ольга Фреймут любить готувати і балувати домашніх вкусныыми стравами (фото: instagram.com/freimutolia)

Раніше Ольга Фреймут показала цінний подарунок від доньки Євдокії і поділилася теплим особистим спогадом.

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Автор: Lite