Будьте котиками! Оля Цибульська розповіла, як не посваритися з чоловіком під час карантину

Співачка Оля Цибульська пояснила, як зберегти прекрасні стосунки з коханим чоловіком на карантині. Артистка дала поради у прямому ефірі в Instagram програми «Зірковий шлях» на каналі «Україна».

Коли змушені сидіти вдома, то час від часу можуть виникати конфлікти. Особливо якщо раніше вели активний спосіб життя, а тепер повинні постійно перебувати в чотирьох стінах.

«Ми всі живі люди, і якщо вже хочеться задушити один одного, то ми їдемо в ліс і там проводимо час, - розповіла Оля Цибульська у прямому ефірі «Зірковому шляху». - У лісі є можливість зняти маску, подихати свіжим повітрям і забути про карантин, який, я сподіваюся, скоро закінчиться».

Співачка навела приклад, як найкраще проводити час разом.

«У мене є подруга маркетолог, яка скинула днях дуже цікаве дослідження. Виявляється, в Україні на 50% збільшилася кількість запиту «тест на вагітність». Тобто що люди роблять під час карантину? Правильно! Кохаються, - сказала знаменитість. - Коли відчуваєте, що зриває дах, то секс дуже швидко всіх мирить».

Якщо набридла одноманітність, і не можна вийти з коханим у ресторан, то влаштувати свято в домашніх умовах простіше простого. У Олі Цибульської це вийшло.

«Одного разу мені захотілося піти кудись в вечірній сукні, - поділилася співачка з «Зірковим шляхом», - чоловік замовив устриці, і я зі спальні прийшла на кухню».

Під час карантину Оля Цибульська стала більше спілкуватися з близькими людьми. Особливо з коханим.

«З'ясувалося, що ми так мало знаємо один про одного, - сказала співачка. - Раніше постійно була робота, а тепер з'явилося більше часу просто посидіти і поговорити».

На питання, як зберегти відносини, Оля Цибульська відповіла:

«Я хочу звернутися до всіх жінок: «Будьте кішечками! Навіть в цей непростий час. Мурчіть, тріть коханому спину, кусайте його за вушко, говоріть йому ніжні слова. Тому що мені здається, що нам, жінкам, простіше перечекати цей час. Ми любимо створювати затишне гніздечко, готувати смачну їжу, нас рятують діти, - пояснила співачка. - Чоловікам сьогодні важче. Тому не довбайте дірку в голові коханого. Кожна з нас може вибрати: бути дятлом або квіточкою».

Нагадаємо, раніше Цибульська відверто розповіла про інтим у ліфті.