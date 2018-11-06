Чи буде розлучення? Астролог розповів, що чекає шлюб Ані Лорак

Фото: колаж РБК-Україна

Влад Росс вважає, що розлученням в гороскопі співачки не пахне

Особисте життя відомої української співачки Ані Лорак активно обговорюється в соцмережах і пресі після того, як її чоловік Мурат був помічений з іншою дівчиною. Багато цікавляться, чи розійдеться зіркова пара, яка в серпні 2018 року відзначила 10-річчя спільного життя. Астролог Влад Росс вважає, що розлученням в гороскопі співачки не пахне, передає "Главред".

"У гороскопі Ані Лорак чітко проглядається не розлучення, а вдівство. У гороскопі Лорак Венера в поєднанні з Ураном. Венера – це символ шлюбу, відносин, любові, а Уран, що символізує несподівані розставання, знаходиться в Скорпіоні, знаку смерті", - зазначив Росс.

Фото: Ані Лорак з чоловіком (instagram.com/anilorak)

За словами астролога, швидше за все, Ані Лорак може стати вдовою, та ще й не один раз.

"Вона швидше стане вдовою, причому кілька разів. Або будь-якої її шлюб розпадеться рано чи пізно", - заявив автролог.

Він також зазначив, що Кароліна і Мурат за гороскопом підходять один одному.

"З іншого боку, за знаками зодіаку Ані Лорак і Мурата Налчаджіоглу один одному підходять: вона – Ваги (народилася 27 вересня 1978 року), він – Близнюки (народився 12 червня 1977 року). У них багато спільного. Тому, якщо вони розлучаться, то раптово, і, швидше за все, це буде пов'язано з відходом з життя її чоловіка", - резюмував Росс.

Фото: Ані Лорак з чоловіком (instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, Лорак і Мурат познайомилися в 2005 році, коли співачка відпочивала в Туреччині п'ятизіркового готелю, де чоловік працював менеджером. Вона зрозуміла це по бейджам та рації. Молодий чоловік запросив її в ресторан, в якому було караоке. Співачка вийшла заміж за Мурата в серпні 2009 року. А 9 червня 2011-го у пари народилася дочка Софія.

Фото: Ані Лорак з дочкою (instagram.com/anilorak)

Раніше ми повідомляли, що процес розлучення Ані Лорак може розтягнутися на кілька років. Журналісти звернулися до юриста, який розбирається в шлюборозлучних моментах, і дізналися про тонкощі розірвання шлюбу зіркової пари.

Виявляється, цей процес між громадянином України та громадянином іншої країни завжди складніше, ніж звичайний шлюборозлучний процес, навіть якщо шлюб був укладений на території України.

Ми писали, що з'явилася нова інформація про проблеми в шлюбі співачки. За даними російських ЗМІ, Мурат почав зраджувати Кароліні Куєк майже відразу після весілля. Тоді ходили чутки, нібито фіктивний шлюб співачки.

До речі, чоловік Ані Лорак зробив тату на честь дочки Софії.

Ані Лорак (відео: STYLER.rbc.ua)