Буде худнути: Наталія Могилевська зізналася, скільки набрала на карантині

Знаменитість вирішила оголосити про це публічно, щоб мати мотивацію схуднути. А допомагати їй в цьому будуть професійні тренер і дієтолог.

"Все так змінилося, що коли ми зустрічаємося з колегами, перш за все запитуємо один одного: "скільки набрали за локдаун?". Це постійна тема для обговорення! Сьогодні я відверто зізнаюся - у мене десять зайвих кіло. Така проблема зараз чи не у кожної людини, тому я пропоную зробити марафон і підключити тренера і дієтолога. Я роблю це публічно, тому що розумію, що інакше ніколи не схудну, а якщо пообіцяю і не зроблю - мені буде дуже соромно", - заявила Могилевська.

Наталя Могилевська зізналася, на скільки кіло поправилася (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Також Наталя розповіла, що намагається стежити за фігурою, але локдаун і ненормований графік роблять це непростим завданням.

"Ось я худла-худла, а потім після прем'єри пісні звичайно ж випила шампанського! Я 2 тижні скидала 2 кг і потім їх за 2 дні повернула. Тому я за найкоротший період планую скинути 10 кг. Я, між іншим, не належу до тих, хто швидко набирає вагу знову. Тим більше зараз локдаун вже завершився і у нас відновилися концерти", - додала співачка.

При цьому зірка обмежила себе в часі і вирішила позбутися зайвого до свого дня народження, який вже через два місяці, 2 серпня. У цей день артистка повинна надіти своє ефектне концертне плаття, яке поки замало.

Відео: Наталія Могилевська пообіцяла схуднути на 10 кг за два місяці

До слова, Могилевська запропонувала влаштувати марафон схуднення і підтримувати один одного в процесі.