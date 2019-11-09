Буде гаряче! Настя Каменських заінтригувала фото в офісі Playboy

Артистка активно займається просуванням своєї творчості в Мексиці
Настя Каменських по повній використовує свою поїздку в Мексику - спочатку співачка разом з чоловіком Потапом відпочила на березі океану, вихваляючись схудлою фігурою на яскравих фото в купальниках. Тепер же вона активно займається просуванням своєї творчості - адже вона мріє коли-небудь отримати Греммі! Зі своїм новим хітом ELEFANTE", який за короткий час встиг підірвати мережу і набрав з моменту прем'єри понад 8 млн. переглядів на YouTube, артистка підкорює радіостанції і ТБ-шоу Мехіко.
Новим фото на своїй сторінці в Instagram Настя також не на жарт заінтригувала своїх шанувальників - вона зображена в мексиканському офісі знаменитого чоловічого журналу Playboy. Співачка у чорній шкіряній куртці-косусі позує біля стіни з логотипом і назвою компанії, зобразивши руками, що вона теж "зайчик".
"Гряде щось гаряченьке..." - підписала кадр зірка, додавши хештег популярного чоловічого журналу.
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
Розбурхані фанати бурхливо відреагували на фото і одразу ж припустили, що Каменських запропонували знятися для пікантного глянцю.
Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)
Нагадаємо, Настя Каменських в шкіряному екстра-міні поділилася своїм щастям - співачка відвідала офіс популярної іспаномовної музичної платформи Claro Música.