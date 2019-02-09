Будемо дивитися разом: Джамала заінтригувала підготовкою до Нацотбору на Євробачення

Українська співачка анонсувала гаряче шоу

Нацотбор на Евровидение 2019 – обязательный этап в выборе достойного конкурсанта, который будет представлять страну на певческом конкурсе. Известная украинская певица Джамала, которая в 2016 году стала победительницей одного из самых авторитетных музыкальных конкурсов в мире, заинтриговала фанатов анонсом предстоящего эфира. О полуфинале Нацотбора на Евровидение 2019 артистка написала в своем Instagram.

Певица пригласила поклонников к экранам телевизоров в 19:00.

"Всем хорошего дня! Жду вас сегодня вечером у экранов. В 19:00 включайте СТБ или UA: Первый. Мы с вами будем слушать и смотреть первый полуфинал Нацотбора на Евровидение! Юху!!! Good luck to everyone :)" – написала украинская певица.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/jamalajaaa

Джамала готовится к Нацотбору на Евровидение 2019 (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Многие стали выражать свое мнение по поводу участников Нацотбора на Евровидение 2019. Некоторым показалось, что среди них есть действительно достойные международного конкурса. Некоторые отметили, что с представленными кандидатами Украина точно не выиграет.

"Слушала песни участников. Есть действительно достойные Евровидения. Буду ждать шоу!", "Чувствую, пролетим мы с такими кандидатами", "О, спасибо, буду смотреть", - пишут поклонники.

В сети также отметили, кто мог бы вывести Украину на 1-е место.

"Жаль... жаль... Нет TAYNNA и нет сильных лидеров, вот и все... жаль, мы надеялись, что наконец она в этом году поедет представлять Евровидение, ведь я уверен, что в десятку, в финал, точно попала бы... А сейчас сильных лидеров здесь нет, одни новички и группы... Кстати группы, вспомните 2017 Украина, O.Torvald, это просто ужас, занять 23-е место у себя дома... это настоящее позорище для Украины... Поэтому, пожалуйста, выберите достойного, который не будет так позорно смеяться в Израиле 2019", - пишет пользователь под ником kiseliuk7777.

Поклонники также выделили фаворитов среди представленных участников.

"MARUV напоминает тебя. Дух победительницы. Успехов! И терпения...", "MARUV вперед!! Самая норм песня у них. KAZKA вообще слабый трек сделали. Жюри, будьте объективны!!!" – пишут под постом.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/jamalajaaa

Смотрите онлайн-трансляцию Нацотбора на Евровидение 2019 с нами на LITE.

Напомним, что Джамала очаровала сеть экстравагантным трендовым look'ом.

Ранее мы писали, что Джамала со смелым декольте рассказала о своих критериях выбора на Нацотборе.

Видео: РБК-Украина