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"Будемо нащасливішими!" Переможниця Холостяк 9 заговорила про дітей

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.10.2019 - 11:56
"Будемо нащасливішими!" Переможниця Холостяк 9 заговорила про дітей
Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Дарина Квіткова відповіла на запитання шанувальників

Холостяк 9 Микита Добринін і його обраниця Дар'я Квіткова виявилися міцною парою, яка не просто залишилася разом після проекту, а розвиває свої відносини, з дня у день доводить серйозність намірів та бажання йти по життю рука об руку. Нещодавно закохані відсвяткували річницю знайомства – Даша зізналася, що шалено щаслива поруч зі своїм чоловіком і вдячна долі за зустріч з ним. Шанувальники пильно стежать за улюбленою парою і часто задають Даші та Микити питання, на які ті з задоволенням відповідають.

Зазвичай інтерактив в сторіз Instagram влаштовує саме кохана тепер вже екс-холостяка. Даша не тільки відповідає на питання про свої стосунки з Микитою, а ділиться особистим досвідом і дає поради допитливим шанувальницям, як впоратися з тією чи іншою життєвою ситуацією.

&quot;Будемо нащасливішими!&quot; Переможниця Холостяк 9 заговорила про дітей

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

Так, переможниця Холостяк 9 знову заговорила про дітей. Це питання Даші задають досить часто і поки що відповідь на нього однозначна – пара мріє про малюка, але тільки не зараз. Стать крихітки зовсім не важлива для закоханих.

"Я просто хочу в майбутньому стати мамою. І не важливо, хто буде. Ми все одно будемо найщасливішими", - запевнила вона.

&quot;Будемо нащасливішими!&quot; Переможниця Холостяк 9 заговорила про дітей

Фото: Дарія Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Також шанувальників цікавило, чи готує пара вдома, адже в їх сторіз часто можна побачити кадри з різних закладів Києва, а якось Даша навіть склала рейтинг улюблених місць.

Дівчина підійшла до питання з гумором. Вона опублікувала сніданок на тарілках і підписала фото: "Ні, звичайно, ходимо голодними".

&quot;Будемо нащасливішими!&quot; Переможниця Холостяк 9 заговорила про дітей

Фото: Дарія Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Нещодавно Даша стала володаркою свого першого в житті авто. Вона заявила, що зробила це за власні гроші. Природно, дівчину завалили масою питань про перші враження за кермом.

" Як мені за кермом? Відмінно, комфортно, дуже подобається.

- Чи боюся я на дорозі? Ні.

- Де здавала на права? У звичайній автошколі", - вичерпно відповіла Даша.

&quot;Будемо нащасливішими!&quot; Переможниця Холостяк 9 заговорила про дітей

Фото: Дарія Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Раніше Холостяк 9 Микита Добринін показав світський вихід з обраницею Дариною Квітковою і назвав її "моя міс Галактика".

"Шалено щасливий": Холостяк 9 з коханою влаштували собі римські канікули "Наповнюйте склянки": переможниця Холостяк 9 розкрила своє правило життя
Новини України ХолостякМикита Добринін
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