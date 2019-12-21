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"Будь щаслива": Потап зворушливо звернувся до колишньої дружини

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.12.2019 - 09:49
"Будь щаслива": Потап зворушливо звернувся до колишньої дружини
Фото: Потап і Ірина Горова (jetsetter.ua)

Матері сина продюсера виповнилося 42 роки

Український артист і продюсер Потап щасливий у другому шлюбі з Настею Каменських - пара частенько викладає в соцмережах ніжні спільні знімки і не соромиться демонструвати почуття на публіці. При цьому він залишився в хороших відносинах з колишньою дружиною Іриною Горовою, адже у них залишився спільний син Андрій і спільний бізнес. 20 грудня жінці виповнилося 42 роки і Олексій зворушливо привітав її з днем народження.

На своїй сторінці в Instagram Потап опублікував спільний чорно-білий кадр з Іриною. На ефектному фото репер в чорному костюмі сидить спиною до Горової і дивиться в бік. Ірина ж позує в білому костюмі з чорною блузкою, зухвало дивлячись в об'єктив.

У підпису до милого кадру Потап побажав колишній дружині бути щасливою.

"Ірочка з Днем Твого Народження! Будь щаслива!" - написав продюсер.

&quot;Будь щаслива&quot;: Потап зворушливо звернувся до колишньої дружини

Фото: Потап і Ірина Горова (instagram.com/realpotap)

Підписники Олексія Потапенка приєдналися до привітань, а також почали обговорювати фото.

  • Вітання!
  • Фото прям Агонь
  • Одним фото все сказано
  • Настя фото підбирала
  • Сильно!
  • Ідеальні стосунки! Таке дано не кожному)
  • Милі
  • Круте фото
  • З днюхой
  • Як приємно дивитися, коли люди залишаються людьми після розлучення
  • Вітаю
  • З вашим днем
  • - Гарна пара, залишилися друзями...
  • Ось це круто коли люди розходячись нічого не ділять, а залишаються в прекрасних стосунках.І дитина відчуває себе щасливим, коли такі відносини в батьків!! Браво
  • Негарно вітати спиною

&quot;Будь щаслива&quot;: Потап зворушливо звернувся до колишньої дружини

Скріншот коментарів (instagram.com/realpotap)

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