"Штани тільки розміру XL": вагітна Тодоренко розповіла, що погладшала (фото)

Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча розповіла, що через великий живіт вона змушена відмовитися від багатьох улюблених речей

Знаменита екс-ведуча тревел-шоу "Орел і Решка" Регіна Тодоренко, яка нещодавно розповіла, як її коханий дізнався про вагітність, змушена носити одяг великих розмірів. З такими труднощами вона зіштовхнулася на пізньому терміні вагітності, розповідає ведуча в Instagram.

"У кожної дівчини завжди існує одна дуже важлива проблема – постійно нічого надіти. А що ж говорити про вагітних? Іноді мені здається, що весь світ проти того, щоб вагітна жінка виглядала модно і стильно. Сукні, які мені подобаються, на мені вже розходяться, джинси – зрадники, просто не застібаються, брюки доводиться носити тільки розміру XL!" — пише Регіна.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/reginatodorenko

Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

Багато відзначили, що також стикалися з подібною проблемою. Дівчата також поділилися своїм досвідом і дали кілька порад майбутній мамі.

"Штани і джинси купувала в магазинах для вагітних, там спеціальна вставка для живота, а кофтинки підходили і в звичайних магазинах, тому сильно не поправилася. Проблем не було", "Я купувала одяг для вагітних, особливо класні джинси з гумкою на животик))) зараз, народивши дочку, ношу не знімаючи... дуже зручні","Я під кінець терміну почала роздягати чоловіка, футболки і "лонгсліви" віджала і носила до самих пологів))) зі штанами важче. Тому купила безрозмірне плаття і носила", — діляться досвідом шанувальники.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/reginatodorenko

Деякі зазначили, що Регіна трохи погладшала.

"Товста стала)))", "Кругленьке личко стало", — пишуть фани.

Скріншоти коментарів поста аккаунта instagram.com/reginatodorenko

Нагадаємо, що вагітна Тодоренко розповіла, чому видаляється з Instagram.

Також ми писали, що Влад Топалов зводив Регіну Тодоренко на бал і зробив відверту заяву зі сцени.

Відео: (video.rbc.ua)