"Кидайте її": дружина Миколи Тищенко розповіла про спроби відбити у неї чоловіка

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

Алла Барановська зізналася, що раніше ніколи не читала листи чоловіка, але раптово виявила в них багато цікавого

Екс-модель і бізнесвумен, дружина ресторатора Миколи Тищенко Алла Барановська, яка розчулила мережу душевною сімейною фотосесією для відомого журналу, зазначає, що не ревнує чоловіка, тим не менш, головному "ревізору" жінки України продовжують писати листи і пропонують взяти їх за дружину. Про це вона написала на сторінці в Instagram.

Дівчина розповіла, що, як правило, листування чоловіка не чіпає, але в цей раз просто допомогла йому розібратися в тонкощах мікроблога і показати, як працює опитування. Яким же було її здивування, коли Алла виявила масу послань від представниць прекрасної статі з критикою на її адресу та пропозиціями звернути увагу на них.

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

"Я ніколи не читаю чужі листи, особливо листи адресовані чоловікові, раніше йому писали цілі поеми від руки з поцілунками і залишали в рестиках. Я була без претензій, він кумир багатьох. Після публічного оголошення про шлюб всі затихли. Днями опитувальник в сторіз відкрили випадково разом. Чоловік не знав, як читати питання, я показала. І тут я прийшла в легкий шок. По-перше, він побив рекорд за кількістю питань у годину, їх було дуже багато різного характеру. По-друге, 50% смс були такі: "Микола, вам Алла не підходить! Кидайте її і візьміть мене в дружини". Дівчатка, я була в легкому шоці, адже ці смс були з відкритих сторінок реальних жінок. З їх фотками, з дітьми і навіть іноді з чоловіками", - зазначила Барановська.

Також Алла запропонувала користувачам вибрати фото, яке їм більше до душі – одне було оброблено за допомогою фотофильтров, а інше – без змін. Багато виступили за природну красу, зазначивши, що на таких знімках збережена неповторна первозданність і індивідуальність.

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

Шанувальники екс-моделі засудили жінок, які активно нав'язуються її знаменитому чоловіку і дозволяють собі випади в бік його дружини.

"Жах, жінки зійшли з розуму від самотності, зовсім зайнятися не чим! Навіщо писати чужому чоловікові, а раптом? Соромно за наш прекрасна стать", "Я, звичайно в жаху, що є такі жінки, які пишуть таке! Як таке може в голову прийти не розумію.. Може, вони звичайно писали в жартівливій формі, але! Ви дуже гарна, розумна, успішна дівчина, мрія багатьох чоловіків!", "А я от, знаючи Миколи особисто, вважаю, що це йому з Вами дуже пощастило, і що йому за Вас потрібно триматися руками і ногами", "Алло, Ви гідна дружина свого чоловіка. Решта нехай заздрять, а краще радіють чужому щастю і тоді воно буде і у них", - ділилися думками коментаторів.

Скріншот коментарів (instagram.com/allabonya)

Раніше Алла Барановська захопила шанувальників фотосесією в купальнику, показавши струнку фігуру, яка, до речі, далася їй нелегко, адже після вагітності зайві кіло довго не хотіли йти.

До слова, Микола Тищенко Алла Барановська сколихнули мережу спільним знімком на пляжі. Підписники порівняли мальовничий романтичний знімок з кадром з реклами або серіалу.