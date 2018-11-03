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"Кидай все, полетіли": Єфросиніна показала відверті фото з відпустки

Lite » Зірки 03.11.2018 - 14:10
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Фото вже встигли підкорити мережу

Популярна українська телеведуча і блогер Маша Єфросиніна показала підписникам, як проводила відпочинок в Ісландії. Відповідний пост вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Я побачила півсвіту завдяки тобі. І зараз у нас знову вийшов неймовірний втечу, моя Вєнєчка. Пам'ятаю всі моменти, коли на моєму телефоні высвучивалось твоє: "кидай все, полетіли". А скільки ще попереду", - сказала вона.

 

Фото: Маша Єфросиніна на відпочинку (instagram.com/mashaefrosinina)

Звернемо увагу, що на опублікованих фото є вельми відверті знімки. До прикладу. На одному з них телеведуча стоїть у боді, капелюсі і блакитний накидці.

При цьому фанати Єфросиніної "розсипалися в компліментах кумиру.

"Класна", - сказала користувач "Светік".

"Маша, а чого ти їм свою п'яту точку не показуєш, як Полякова", - уточнила юзер Оксана Сивко.

"Ти крутецька, Маша", - підкреслила користувач Іринка Темборовская.

&quot;Кидай все, полетіли&quot;: Єфросиніна показала відверті фото з відпустки

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, раніше Заплакана Єфросиніна розсмішила мережу під хіт KAZKA.

Зазначимо, раніше Єфросиніна у своєму новому блозі-"пятерічці" докладно розповіла, як ставиться до грошей і як розпоряджається фінансами. Приміром, ведуча наголосила, що завжди знає, скільки грошей у гаманці, на рахунку і взагалі засобів. Адже гроші люблять рахунок.

Також цікаво: "Перехотілося їсти": Маша Єфросиніна показала, якою була "пампушкою".

Відео: (video.rbc.ua)

Новини України Маша Єфросиніна
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