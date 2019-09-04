Діамант: Тіна Кароль у відвертому купальнику поніжилася в басейні

Тіна Кароль продовжує підкорювати багатотисячну армію шанувальників новими пікантними кадрами зі свого недавнього кліпу на пісню "Вабити". Зазначимо, що пісня і кліп чи не відразу ж стали хітом. На даний момент кліп зібрав більше 2,1 млн переглядів. При цьому нову україномовну композицію Кароль презентувала наприкінці серпня.

При цьому в новій відеороботі Тіна Кароль з'являється в серії дуже спокусливих образів. Приміром, в облягаючому спортивному костюмі малинового відтінку, блискучій міні-сукні в квітах. Однак "ключовий" образ - це звичайно ж оригінального крою купальник, в якому співачка ніжитися під теплими променями сонця на березі басейну.

Купальник на тоненьких бретельках усипаний блискітками. Він декорований незвичайними трусиками-хусткою. Виглядає такий елемент пляжного гардероба дуже оригінально. На опублікованих знімках Кароль знову ніжиться в басейні, серед шезлонгів в смужку.

Тіна Кароль в незвичайному купальнику (фото: instagram.com/tina_karol)

Тіна Кароль - Вабити

Шанувальники співачки прийшли в захват від її нового фото-колажу:

“Ну що сказати? Бомба"

“Ти що робиш? Не розбивай мені, будь ласка серце, це ж дуже красиииивооо"

"Ну, діаманти ж на діаманті"

"Звабила нас"

"Хочу бути цим басейном"

"Поза тобі явно зайшла)"

"Ідеальна"

“Богиня! Просто найкраща на світі"

Скріншот коментарів: instagram.com/tina_karol

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль у відвертій сукні схвилювала сексуальними вигинами. У цьому вбранні співачка виступила в Києві на концерті пам'яті Миколи Мозгового, виконавши його знаменитий хіт "Минає день, минає ніч".