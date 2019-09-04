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Діамант: Тіна Кароль у відвертому купальнику поніжилася в басейні

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Кароль показує нові кадри з кліпу "Вабити"

Тіна Кароль продовжує підкорювати багатотисячну армію шанувальників новими пікантними кадрами зі свого недавнього кліпу на пісню "Вабити". Зазначимо, що пісня і кліп чи не відразу ж стали хітом. На даний момент кліп зібрав більше 2,1 млн переглядів. При цьому нову україномовну композицію Кароль презентувала наприкінці серпня.

При цьому в новій відеороботі Тіна Кароль з'являється в серії дуже спокусливих образів. Приміром, в облягаючому спортивному костюмі малинового відтінку, блискучій міні-сукні в квітах. Однак "ключовий" образ - це звичайно ж оригінального крою купальник, в якому співачка ніжитися під теплими променями сонця на березі басейну.

Купальник на тоненьких бретельках усипаний блискітками. Він декорований незвичайними трусиками-хусткою. Виглядає такий елемент пляжного гардероба дуже оригінально. На опублікованих знімках Кароль знову ніжиться в басейні, серед шезлонгів в смужку.

Тіна Кароль в незвичайному купальнику (фото: instagram.com/tina_karol)

Тіна Кароль - Вабити

Шанувальники співачки прийшли в захват від її нового фото-колажу:

  • “Ну що сказати? Бомба"
  • “Ти що робиш? Не розбивай мені, будь ласка серце, це ж дуже красиииивооо"
  • "Ну, діаманти ж на діаманті"
  • "Звабила нас"
  • "Хочу бути цим басейном"
  • "Поза тобі явно зайшла)"
  • "Ідеальна"
  • “Богиня! Просто найкраща на світі"

Скріншот коментарів: instagram.com/tina_karol

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль у відвертій сукні схвилювала сексуальними вигинами. У цьому вбранні співачка виступила в Києві на концерті пам'яті Миколи Мозгового, виконавши його знаменитий хіт "Минає день, минає ніч".

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