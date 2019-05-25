ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Брежнєва, Дорн і Івлєєва: Педан "підірвав" мережу кумедними пародіями на зірок

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.05.2019 - 17:08
Брежнєва, Дорн і Івлєєва: Педан "підірвав" мережу кумедними пародіями на зірок
Фото: Олександр Педан (instagram.com/pedanos)

Шоумен опублікував цілу серію ефектних перевтілень

Відомий майстер перевтілень Олександр Педан продовжує "підривати" мережу своїми яскравими пародіями на знаменитостей. Так, нещодавно шоумен вразив ефектним наслідуванням пляжного знімку Дженніфер Лопес, заради чого навіть надів міні-бікіні. Тепер же ведучий показав відразу кілька вражаючих перетворень.

На своїй сторінці в Instagram він опублікував кілька забавних пародій. Під роздачу потрапили такі зірки, як Віра Брежнєва, Настя Івлєєва, Іван Дорн та Катерина Варнава. Педан майстерно скопіював на фото їх вбрання, пози і міміку, викликавши бурю емоцій у підписників.

Брежнєва, Дорн і Івлєєва: Педан &quot;підірвав&quot; мережу кумедними пародіями на зірокБрежнєва, Дорн і Івлєєва: Педан &quot;підірвав&quot; мережу кумедними пародіями на зірок

Фото: Олександр Педан спародіював Віру Брежнєву (instagram.com/pedanos)

"В житті не здогадаєшся на кого це пародія. Катя Варнава вибаааач, ну просто тобі майже всі фото - селфі в машині. всі інші також вибачайте. Номінація "Гоп-стоп" - Віра Брежнєва. "Передаємо за проїзд", "Проходимо всередину салону" та "Женщіна, чого ви пхаєтесь, ненормальна чи шо?" - тролейбус-мен Іван Дорн та русалка, яка винирнула з річки Синюха - Настя Івлєєва", - з гумором підписав публікацію шоумен.

Брежнєва, Дорн і Івлєєва: Педан &quot;підірвав&quot; мережу кумедними пародіями на зірокБрежнєва, Дорн і Івлєєва: Педан &quot;підірвав&quot; мережу кумедними пародіями на зірок

Фото: Олександр Педан спародіював Настю Ивлееву (instagram.com/pedanos)

Віра Брежнєва гідно оцінила зусилля Олександра, прокоментувавши пост "Агнище".

Підписники Педана з нею погодилися і залишили багато захоплених відгуків.

 

Фото: Олександр Педан спародіював зірок (instagram.com/pedanos)

  • "Я не хочу нічого поганого про кого-то сказати, але мені здається, що ПЕДАН краще виглядає на фотографіях, ніж оригінал"
  • "У тебе під'їзд ,,Гламурніше" ніж у Брежнєвої!!!"
  • "Реально акторська гра..."
  • "Сань, ну ти ще блонда"
  • "Аааааааааа Брежнєва взагалі класно"
  • "Ви як завжди неповторний оригінал"
  • "Одне обличчя"
  • "Ну Ивлеева напевно всіх переплюнула"
  • "Альо класніі! ще більше таких фоток"
  • "Санич, ви мега позитив! Так тримати"
  • "Дуже креативно"
  • "Обожнюю Ваші пародії"

Нагадаємо, раніше Олександр Педан приголомшив несподіваним визнанням.

Ми також писали, що Олександр Педан повеселив своїх підписників, спародіював найпопулярніші публікації Instagram: це і вагітна Бейонсе, Кайлі Дженнер з дипломом, і народження четвертої дитини Кріштіану Роналду.

Ніжна принцеса: Віра Брежнєва в розкішному вбранні здивувала новиною "Як сестри": український ведучий в бікіні спародіював Дженніфер Лопес
Новини України Олександр ПеданВіра БрежнєваНастя Ивлеева
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся