Бредлі Купер і Леді Гага "засвітилися" в обнімку у Вегасі

Lady Gaga - Shallow (Live) WITH BRADLEY COOPER - Enigma Vegas Residency (youtube.com)

До вручения кинопремии Оскар меньше месяца и двое артистов не устают подогревать интерес к своим персонам. В этом году Брэдли Купер и Леди Гага, номинированные в категориях "лучший актер" и "лучшая актриса" за роли в картине "Звезда родилась", уже смогли основательно отрепетировать торжественные речи для Оскара перед публикой на других премиях (Купер - на NBR Awards, а Гага получила статуэтку на Critics' Choice Awards), а вот генеральная "прогонка" музыкального номера состоялась на концерте Леди Гаги в Лас-Вегасе.

Скриншот: видео Lady Gaga - Shallow (youtube.com)

Номер, с которым американские звезды, возможно, выступят на главной кинопремии года, зрители смогли оценить на концерте в рамках шоу "Энигма" Леди Гаги.

Скриншот: видео Lady Gaga - Shallow (youtube.com)

Конечно, выход на сцену был запланирован организаторами шоу, однако стал полной неожиданностью для зрителей. В обнимку возле фортепиано, оформленном осколками зеркал, пара исполнила хит Shallow - песню, вошедшую в саундтрек к фильму "Звезда родилась". Стоит отметить, что Леди Гага оставила голубой цвет волос, в котором впервые появилась на Золотом глобусе 2019.

Скриншот: видео Lady Gaga - Shallow (youtube.com)

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