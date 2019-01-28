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Бредлі Купер і Леді Гага "засвітилися" в обнімку у Вегасі

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.01.2019 - 10:30

Lady Gaga - Shallow (Live) WITH BRADLEY COOPER - Enigma Vegas Residency (youtube.com)

До вручення кінопремії Оскар менше місяця і двоє артистів не втомлюються підігрівати інтерес до своїх персон. В цьому році Бредлі Купер і Леді Гага, які номіновані в категорії "найкращий актор" і "найкраща актриса" за роль у картині "Зірка народилася", вже змогли ґрунтовно відрепетирувати урочисті промови для Оскара перед публікою на інших преміях (Купер - на NBR Awards, а Гага отримала статуетку на Critics' Choice Awards), а от генеральна "прогонка" музичного номера відбулася на концерті Леді Гаги в Лас-Вегасі.

Бредлі Купер і Леді Гага &quot;засвітилися&quot; в обнімку у Вегасі

Скріншот: відео Lady Gaga - Shallow (youtube.com)

Номер, з яким американські зірки, можливо, виступлять на головній кінопремії року, глядачі змогли оцінити на концерті в рамках шоу "Енігма" Леді Гаги.

Бредлі Купер і Леді Гага &quot;засвітилися&quot; в обнімку у Вегасі

Скріншот: відео Lady Gaga - Shallow (youtube.com)

Звичайно, вихід на сцену був запланований організаторами шоу, проте став повною несподіванкою для глядачів. В обнімку біля фортепіано, яке було оформленим осколками дзеркал, пара виконала хіт Shallow - пісню, що увійшла в саундтрек до фільму "Зірка народилася". Варто відзначити, що Леді Гага залишила блакитний колір волосся, в якому вперше з'явилася на Золотому глобусі 2019.

Бредлі Купер і Леді Гага &quot;засвітилися&quot; в обнімку у Вегасі

Скріншот: відео Lady Gaga - Shallow (youtube.com)

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