Бред Пітт, Брюс Уілліс, Джуд Лоу та інші – найпривабливіші багатодітні батьки Голлівуду

Актори - багатодітні батьки (фото: колаж РБК Україна)

Кар'єра дітям не перешкода

Бред Пітт, Брюс Уілліс, Джуд Лоу, Арнольд Шварценеггер... Всі ці знамениті актори зуміли побудувати запаморочливі кар'єри, а паралельно – обзавестися дітьми. Причому на одному або двох малюках вони вирішили не зупинятися. У нашій добірці – найпривабливіші багатодітні батьки Голлівуду.

Бред Пітт

Бред Пітт – культовий красень і секс-символ Голлівуду – досить довго не обзаводився дітьми. Незважаючи на численні романи і одруження з Дженіфер Еністон. Але зате в шлюбі з Анджеліною Джолі «розійшовся» по повній. Перша дочка Шайло Нувель народилася в 2006-му році, коли Бреду було 43. А в 2008-м у пари народилася двійня: хлопчик Нокс Леон і дівчинка Вів'єн Маршелін. Крім того, актор усиновив прийомних дітей Джолі. Так що тепер він щасливий батько шістьох дітей. У нього є три сини 18-річний Меддокс Шива, 16-річний Пакс Тьєн і 11-річний Нокс Леон, а також дочки 15-річна Захара Марлі, 13-річна Шайло Нувель і 11-річна Вів'єн Маршелін. Всіх їх він однаково любить і намагається залишатися для них ідеальним татом, незважаючи на складні стосунки з Джолі. Зараз 56-річний актор не так часто з ними бачиться – за рішенням суду, діти залишилися жити з Анджеліною, яка раз придумує нові заборони для Пітта.

Бред Пітт з дітьми (фото: прінтскрін instagram.com/bradpittofflcial)

Брюс Вілліс

Брюс Вілліс – не тільки супергерой всіх часів і народів, але і бездоганний сім'янин. На рахунку актора два щасливих шлюбу, в якому народилися 5 дочок. У першому – з актрисою Демі Мур – з'явилися на світ Румер Гленн Вілліс, якій цього року виповниться 32 роки, 28-річна Скаут Скрині Вілліс і 26-річна Таллула Белль Вілліс. Як з колишньою дружиною, так і з дітьми Брюс в прекрасних відносинах. У другому шлюбі – з моделлю Емма Хемінг – у Міцного Горішка народилися ще дві дівчинки. 8-річна Мейбел Рей і 5-річна Евелін Пенн часто фігурують в мікроблозі дружини актора. Сам Брюс не веде соцмереж і намагається не виставляти особисте життя напоказ.

Брюс з дружиною і дітьми (фото: instagram.com/emmahemingwillis)

Джуд Лоу

Джуд Лоу відомий своїми гучними романами і пригодами. Але при цьому знаменитий красунчик завжди залишався ідеальним татом, буквально одержимий своїми дітьми. У першому шлюбі з актрисою Сейді Фрост, їх народилися троє. Рафферті Лоу в цьому році виповниться 24 роки, Руді Індіан Отіс Лоу – 17, а дочки Айріс Лоу – 20. Також у актора є 12-річна дочка Софія, яка народилася після короткострокових відносин з новозеландської моделлю Самантою Берк. А ще – 5-річна дочка Ада, яка народилася від ще одного бурхливого, але яскравого роману. Потрібно віддати Джуду належне – він не став відпиратися від батьківських обов'язків і пообіцяв допомагати у вихованні дітей. І поки що тримає слово. У минулому році актор знову одружився, так що, цілком можливо, незабаром ми почуємо радісні новини про чергове поповнення в сімействі.

Джуд Лоу (фото: принткрин instagram.com/pr0_kino)

Арнольд Шварценеггер

«Залізний Арні» – ще один багатодітний батько Голлівуду, який, за чутками, був буквально одержимий вихованням дітей і їх «гартом». Так, Кетрін, Крістіна Марія Аврелія, Патрік і Крістофер змушені були вставати в 6 ранку, займатися зарядкою, обливатися холодною водою і стежити за бездоганним порядком у будинку... Що ж, такий метод певною мірою зіграв свою роль – діти виросли старанними і звикли добиватися свого. П'ята дитина Арнольда, син Джозеф, з'явився на світ поза шлюбом – від зв'язку з домробітницею, всього через кілька днів після народження молодшого сина від законної дружини. Арнольд не відразу дізнався про це, але після взяв на себе фінансові зобов'язання. Цікаво, що зараз Джозеф, зовні схожий на знаменитого батька, також займається культуризмом.

Арнольд Шварценеггер з сином Джозефом (фото: instagram.com/schwarzenegger)

Мел Гібсон

Справжній рекордсмен за кількістю знакових ролей і фільмів, в особистому житті Мел також досяг успіху. У шлюбі з Робін Мур у нього народилося семеро дітей: Ханна, близнюки Едвард і Крістіан, Віллі, Луї, Майло і Томмі. Також у нього є дочка Люсія від Оксани Григор'євої, про роман з якою він офіційно оголосив на прем'єрі фільму «Люди Ікс: Початок. Росомаха». Щоправда, закінчилося все не шлюбом, а судовими розглядами за право опіки над дівчинкою і виплатою Гібсоном алиентов екс-подрузі. Але і на цьому актор не зупинився. У 2017-му на світ з'явився ще один дитина Мела: сина Ларса Джерарда йому народила колишня наїзниця-акробатка Розалінда Росс, з якою він і зараз у відносинах.

Мел Гібсон (фото: принткрин instagram.com/gents_avenue)