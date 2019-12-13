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"Братан, не признавайся": Влада Яму затримали копи в Одесі (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.12.2019 - 10:22
"Братан, не признавайся": Влада Яму затримали копи в Одесі (фото)
Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Затримали Яму актор Дмитро Ступка і модель Богдан Юсипчук

Популярний український хореограф Влад Яма вже давно пробує свої сили не тільки в ролі телеведучого, але також і на акторському терені. Приміром, Яма є одним з акторів вистави "Ladies Night" - про друзів, яких доля в пошуках грошей заносить в стрип-клуб. Серед інших акторів постановки: Антон Лірник, Олександр Педан, Анатолій Анатоліч і інші.

І ось, Яма також вирішив проявити свій талант на телеекранах. На Одеській кіностудії проходять зйомки нової української комедії "Нереальний КОПець" - повнометражний художній фільм про патрульну поліцію України (режисер кінострічки - Олександр Біляк). За сценарієм фільму, син-мажор високопоставленого чиновника повертається з Америки в Україну, у якій відправляється служити в поліцію.

&quot;Братан, не признавайся&quot;: Влада Яму затримали копи в Одесі (фото)

&quot;Братан, не признавайся&quot;: Влада Яму затримали копи в Одесі (фото)

&quot;Братан, не признавайся&quot;: Влада Яму затримали копи в Одесі (фото)

Дмитро Ступка і Богдан Юсипчук у зйомках нового фільму (фото: instagram.com/stupka777)

Головну роль у фільмі грає онук знаменитого театрального актора Богдана Ступки - також актор Дмитро Ступка. Саме йому дісталася роль синочка-мажора. Ще одна головна роль дісталася моделі і телеведучому Богдану Юсипчуку. Він відіграє роль "справжнього хлопця", поліцейського, який виховує новобранця.

Як з'ясувалося, невелика роль у фільмі також дісталася хореографу Владу Ямі. Про що він поспішив повідомити на своїй сторінці в мережі instagram. Тільки ось під час епізодичної появи Влада заарештовують!

“Зі мною все в порядку... Майже... А "Нереальний Копець" скоро в кінотеатрах", - коротко підписав кумедне фото Влад Яма, якого затримують Ступка і Юсипчук.

&quot;Братан, не признавайся&quot;: Влада Яму затримали копи в Одесі (фото)

Богдан Юсипчук, Влад Яма, Дмитро Ступка на зйомках фільму "Нереальний КОПець" (фото: instagram.com/vladyama_official)

Шанувальники Влада також поспішили прокоментувати його нове фото:

  • “Братан братан, не признавайся!!!!! Низачтооооо ми витягнемо тебе)))"
  • "Все Владик дотанцювався"
  • "Вам личить зніматись в кіно"
  • "Треба фанів підключити, вони выдгризуть разом із кнопками та кийками на призи порвуть поліцейських"
  • "Таки попався голубчику!"
  • "Не треба було на даху танцювати)) дотанцювався"
  • "А з вигляду не скажеш..."

&quot;Братан, не признавайся&quot;: Влада Яму затримали копи в Одесі (фото)

Скріншот коментарів: instagram.com/vladyama_official

Нагадаємо, Влад Яма розповів про перше побачення і ефектні залицяння за майбутньою дружиною Ліліаною.

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