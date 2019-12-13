"Братан, не признавайся": Влада Яму затримали копи в Одесі (фото)

Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Затримали Яму актор Дмитро Ступка і модель Богдан Юсипчук

Популярний український хореограф Влад Яма вже давно пробує свої сили не тільки в ролі телеведучого, але також і на акторському терені. Приміром, Яма є одним з акторів вистави "Ladies Night" - про друзів, яких доля в пошуках грошей заносить в стрип-клуб. Серед інших акторів постановки: Антон Лірник, Олександр Педан, Анатолій Анатоліч і інші.

І ось, Яма також вирішив проявити свій талант на телеекранах. На Одеській кіностудії проходять зйомки нової української комедії "Нереальний КОПець" - повнометражний художній фільм про патрульну поліцію України (режисер кінострічки - Олександр Біляк). За сценарієм фільму, син-мажор високопоставленого чиновника повертається з Америки в Україну, у якій відправляється служити в поліцію.

Дмитро Ступка і Богдан Юсипчук у зйомках нового фільму (фото: instagram.com/stupka777)

Головну роль у фільмі грає онук знаменитого театрального актора Богдана Ступки - також актор Дмитро Ступка. Саме йому дісталася роль синочка-мажора. Ще одна головна роль дісталася моделі і телеведучому Богдану Юсипчуку. Він відіграє роль "справжнього хлопця", поліцейського, який виховує новобранця.

Як з'ясувалося, невелика роль у фільмі також дісталася хореографу Владу Ямі. Про що він поспішив повідомити на своїй сторінці в мережі instagram. Тільки ось під час епізодичної появи Влада заарештовують!

“Зі мною все в порядку... Майже... А "Нереальний Копець" скоро в кінотеатрах", - коротко підписав кумедне фото Влад Яма, якого затримують Ступка і Юсипчук.

Богдан Юсипчук, Влад Яма, Дмитро Ступка на зйомках фільму "Нереальний КОПець" (фото: instagram.com/vladyama_official)

Шанувальники Влада також поспішили прокоментувати його нове фото:

“Братан братан, не признавайся!!!!! Низачтооооо ми витягнемо тебе)))"

"Все Владик дотанцювався"

"Вам личить зніматись в кіно"

"Треба фанів підключити, вони выдгризуть разом із кнопками та кийками на призи порвуть поліцейських"

"Таки попався голубчику!"

"Не треба було на даху танцювати)) дотанцювався"

"А з вигляду не скажеш..."

Скріншот коментарів: instagram.com/vladyama_official

Нагадаємо, Влад Яма розповів про перше побачення і ефектні залицяння за майбутньою дружиною Ліліаною.