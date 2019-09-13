"Шлюб – не гарантія любові": ніжна Ольга Фреймут заговоила про справжнє почуття

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Телеведуча дала визначення сильному почуттю

Ольга Фреймут звикла з'являться на людях в підкреслено елегантних вбраннях. Для своїх шанувальників вона давно є зразком втонченості, смаку та світськості. Наприклад, нещодавно вона підкорила діловим образом в брюках-кльош і блузці. Теледіва час від часу радує підписників у соцмережі не тільки новими знімками, а також мотивуючими цитатами і роздумами на різні теми. Так, ведуча розповіла, що для неї означає справжнє кохання.

Ольга супроводила коротку влучну цитату про щире почуття чорно-білим ніжним знімком. На кадрі вона позує в легкому світлому вбранні з об'ємними руками і оригінальною деталлю – розрізами на плечах, декорованими рюшами.

"Любити можна раз. Все решта – репетиції", - написала зірка.

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Шанувальники вирішили поміркувати на одвічну тему, а Ольга з радістю долучилася до захоплюючої бесіди. Ользі пригадали її кілька шлюбів. "А як же ваші три заміжжя? Навіщо ви одружувалися без кохання?" - залишила провокаційне питання одна з користувачок мережі.

"Я одружувалася лише раз. Не вірте журналістам. На жаль, шлюб не завжди є гарантією любові", - пояснила вона.

Скріншот коментарів

"А якщо любов зрадили, але продовжуєш любити, як це називається?" - поцікавився один з передплатників зірки. "Це всеодно любов. Ви малі щастя пережити сильні почуття . Не всім це дається", - зазначила Ольга.

Скріншот коментарів

Також більшість коментаторів розділили думку теледіви.

Все вірно, так і є

Повністю згоден із Фреймут, лайк!

Вірю що для шкірного у світі є своя особлива половинка. І просто потрібно вірити, а кохання саме знайде потрібне серце

Красиво сказано! Це і правда життя!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Ольга Фреймут захопилися танцювальною постановкою старшої доньки Злати.