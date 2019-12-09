Божественний рівень: Іраклі Макацарія розповів про якості майбутньої обраниці

Іраклі Макацарія (фото: instagram.com/maqatsa)

Також Іраклі розповів, як ледь не потрапив до в'язниці

В ексклюзивній рубриці про роль матері в житті відомих чоловіків програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" телеведучий, тренер шоу Зважені та щасливі 9 сезон Іраклі Макацарія розповів про стосунки з найріднішою жінкою і поділився несподіваною історією життя.

На екрані він ідеальний – розумний, спортивний, з витонченими манерами. Хоча насправді, таким Іраклі Макацарія був не завжди – колись і курив, і вживав алкоголь. А одного разу ледь не опинився за ґратами. Та все це в минулому завдяки одній жінці – мамі Іраклі – Неллі.

"У мене є величезне бажання мати родину і дітей. Сподіваюся, найближчим часом так і буде, – зізнався Іраклі Макацарія в ефірі каналу "Україна". – Мені б хотілося, щоб ті риси, які є у мами, були й у моєї дівчини. Мама на якомусь божественному рівні, це неможливо пояснити словами".

Іраклі Макацарія (фото: instagram.com/maqatsa)

Відомий ведучий і бізнесмен також розповів, як багато довіряє мамі й чому саме її підтримка для нього настільки важлива. У 2005, коли родина пережила тяжку втрату – померла мама Неллі й бабуся Іраклі, чоловік знайшов у собі сили та пішов до мами, щоб розповісти про нелегку життєву ситуацію.

"Був складний момент у житті. Мене і мого друга могли заарештувати за справу, яку ми не робили. Ми потрапили в дуже погану ситуацію. Був такий стрес і шок. У цей момент, після втрати бабусі, мені було найгірше, – поділився Іраклі з журналістами "Ранку з Україною". – Я розповів мамі. Вона це дуже близько до серця прийняла, прямо відчула, через що мені довелося пройти. Але я відчував її підтримку".

Сьогодні чоловік розповідає мамі все. Каже, що Неллі його дуже підтримує і пишається ним.

"Для мене мама – кумир! Абсолютно в усіх розуміннях: людяності, доброти, розуму, відносин. Всі якості, які я можу в собі зібрати – все від мами!", – коментує Іраклі Макацарія.

Нагадаємо, не так давно Іраклі Макацарія поміркував про таланти майбутньої дружини. Завидний холостяк зазначив, що було б непогано, щоб його обраниця вміла співати.