Божественна грація: Лілія Ребрик здивувала пластичним піруетом на дивані (відео)

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик знову запропонувала шанувальникам новий "квест"

Лілія Ребрик намагається не забувати про своє спортивне минуле. Зазначимо, що відома українська телеведуча – майстер спорту з художньої гімнастики! Тому пластичності і гнучкості Лілії можна тільки позаздрити. Та й сама ведуча час від часу нагадує шанувальникам про спортивні таланти.

Так, під час чергового ефіру на ТК "Україна", де Лілія Ребрик є ведучою, мама двох доньок вирішила розім'ятися і побавитися одночасно. Лілія зняла туфлі і... показала витончений пірует на дивані. При цьому забавно відео Лілія супроводила коментарем, в якому зазначає, що таким ось оригінальним чином "повертається у вчорашній день".

Справа в тому, що в своїй попередній публікації Лілія запропонувала багатотисячній армії шанувальників відповісти на питання, чого хоче кожна жінка навесні? Пізніше ведуча також пообіцяла дати свої варіанти відповідей.

Для початку вона вибрала топ-три найпопулярніших весняних бажання, запропонованих підписницями: все і відразу, нове плаття і зачіску, а також бажання схуднути. А ось що стосується особистого бажання Ребрик, то весною вона хоче відправитися в романтичну подорож.

"Я цієї весни хочу на кілька днів поїхати зі своїм коханим чоловіком Анрієм Диким! Вперше у житті цієї весни ми ризикнемо і поїдемо без дівчат... Думаю, цього хоче кожна жінка навесні: романтика, гарні краєвиди і коханий чоловік поряд!", - зізналась Лілія.

Відео: instagram.com/liliia.rebrik

При цьому Лілія також продемонструвала не тільки спортивні форми, але і свій новий елегантний образ в брючному костюмі ніжного персикового кольору. Зверніть увагу, як гармонійно підібрані кольори – до костюма Лілія Ребрик вибрала лакові туфлі на шпильці, а також топ небесно-блакитного відтінку. Дуже виграшна комбінація.

Стильна Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Будьте щасливими! Тім паче, що сьогодні МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЩАСТЯ! І щастя для кожного своє", - підсумувала співачка.

При цьому, як завжди, не обійшлося без інтерактиву. В цей раз Лілія запропонувала продовжити фразу "Для мене щастя – це..."

Шанувальники Ребрик поспішили залишити свої відгуки під її новим сонячним постом:

"Щастя - це коли ти кохана і кохаєш!"

"Здорова дитина, і злагода в сім' ї"

"Щоб ніхто ніколи не хворів"

"У кожної з нас своє хочу..., а найголовніше щоб у кожної з нас це хочу... було"

"Ну пташка)!"

"Ліліє, Ви неймовірні, пишаюся Вами"

"Як же життєво! І не тільки навесні, а постійно"

"І де Ви берете стільки енергії! Ви супер"

"Це класна мрія, ми з чоловіком 20 років одружені, а ніяк не наважимося без дітей поїхати, боюся совість замучить"

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик умилила мережу активністю донечки Поліни, яка грає з маминою косметикою.

Також Лілія зворушила мережу "ранковим" фото з доньками.