"Боже, 15 років": Оля Полякова розповіла, хто в сім'ї годувальник

Оля Полякова та її чоловік Вадим (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Полякова залишила чоловікові зворушливе визнання

Співачка Оля Полякова разом з чоловіком відзначають річницю весілля. Пара одружилася в 2004 році і виховує двох спільних дочок - Машу та Алісу. До речі, 14-річна Маша - вже відома блогер. Дівчина активно ділиться модними образами, розповідає про подорожі і т. д. Хто в родині годувальник, Полякова розповіла "Зірковому шляху" на каналі "Україна".

"Боже, 15 років. Ми нічого не плануємо. Може зберемо друзів, а може кудись полетимо. Я ще не знаю", - ділиться Полякова про плани святкування.

Чоловік Полякової Вадим багато років фінансово підтримував її творчість. І днями Оля Полякова ексклюзивно повідомила журналістам "Зіркового шляху", починаючи з 2008 року бізнес її чоловіка поніс значні втрати.

"Дуже багато чоловіків втратили бізнес, особливо середній, і зневірилися", - каже журналістам на каналі "Україна" Полякова.

Виконавиця вже не один рік є головною годувальницею сім'ї.

"Я забезпечую десь 4 роки. Зовсім мені ніхто не допомагав. І я дуже сподіваюся, що наші чоловіки знайдуть себе, що в нашій країні буде розвиватися малий і середній бізнес. Тому я сподіваюся, що все буде добре. І не буде тільки Олечка працювати, а ще й наші чоловіки будуть працювати і заробляти", - висловила надію співачка.

До речі, на своїй сторінці в мережі instagram Полякова опублікувала зворушливе звернення до чоловіка в честь річниці.

"15 нашка! Не можу повірити, що хтось мене витримав стільки часу! Це міг тільки Ти! Терплячий, добрий, сильний, хто підтримує, хто вірить в мене, у нас, у нашу сім'ю! Це ти - мій тил, моя опора! Ти завжди на моєму боці! Дякую за дітей, вони схожі на тебе і це прекрасно! Немає ніяких секретів сімейного життя, крім любові, розуміння і підтримки! Спасибі!" - пише Полякова, звертаючись до чоловіка Вадима.

Як повідомлялося раніше, Маша Полякова періодично інтригує підписників відвертими образами. Нещодавно дівчина в купальнику вразила уяву фанатів, які відзначили, що в такому образі вона навіть перевершила свою маму.

Також ми писали про те, що ще один вбрання від Маші Полякової викликав фурор в мережі. Дівчина позувала в ультратрендовом образі всім на заздрість.