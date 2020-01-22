У ботфортах і без спідниці: 46-річна Хайді Клум блиснула стрункими ногами на відвертому фото

Хайді Клум (фото: instagram.com/heidiklum)

Модель продемонструвала розкішне тіло

Хайді Клум в свої 46 років виглядає дуже молодо, і гардероб вибирає відповідний – з відвертими деталями. На світські івенти вона любить одягнути речі, що максимально підкреслюють її струнку фігуру. Особливо обожнює Хайді робити акцент на грудях і своїх "нескінченних" ногах. Останній спосіб на сторінці нев'янучої німецької красуні присвячений саме їм.

Хайді Клум раніше розкішна (фото: instagram.com/heidiklum)

Клум приміряла яскраво-рожевий светр з бахромою та вирізами з боків, що оголили стегна, а також чорні ботфорти на шпильках. Примітно, що спідницю знаменита красуня одягати не стала, а завдяки ракурсу здається, що вона і зовсім без нижньої білизни. Це зробило її лук максимально "гарячим". Хайді сидить на стільці в оточенні майстрів – стиліста по зачісках і візажиста, які створюють їй образ, і посміхається, дивлячись в камеру. Але найбільше уваги привертає не макіяж з темними тінями на повіках і не художньо розпатлане волосся, а її досконалі ноги.

Тому і Хайді (фото: instagram.com/heidiklum)

Фолловери, яких у зірки більше 7 мільйонів, почали писати компліменти і захоплюватися:

Ти неймовірна!

Ідеальна жінка

Ці чоботи – це щось!

Прекрасна як завжди

Гаряча і приваблива

Ти така чарівна... Моя любов...

Закоханий в твої ноги і високі чоботи

Це просто вау! Так красива... Ідеальна...

Коментарі до посту Хайді (фото: instagram.com/heidiklum)

До речі, образи Хайді стали такими відвертими з тих пір, як вона вийшла заміж за Тома Каулітца. Клум часто зізнається, що цей шлюб зробив її по-справжньому щасливою, адже вони з чоловіком однаково дивляться на багато речей і вміють насолоджуватися кожною хвилиною. За словами моделі, вона вперше в житті відчула себе як за кам'яною стіною і мріє зустріти з ним старість. "Він теж сприймає життя як гру, вміє насолоджуватися моментом. Ми з ним дуже схожі", – додала вона.