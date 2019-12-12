"Бомбіта": дочка Полякової похвалилася ідеальною фігурою в спортзалі

Маша Полякова (Фото: instagram.com/mashapolyakova)

Маша Полякова продемонструвала своє ідеальне тіло

Дочка Олі Полякової Маша поділилася на своїй сторінці в Instagram знімком, який був зроблений в спортивному залі. На ньому можна побачити 14-річну Машу Полякову, стоячу в планці і демонструючу свою ідеальну фігуру.

Дівчинка одягнена у спортивний облягаючий костюм, що робить її тіло ще стрункішими. Маша зізналася, що займається майже кожен день.

"Як часто ви займаєтеся спортом? І чи приносить це вам задоволення? Особисто мені так, а ось в зал я з вихідними ходжу 6 разів на тиждень", - написала донька Полякової в своєму мікроблозі.

Маша Полякова (Фото: instagram.com/mashapolyakova)

Шанувальники дівчинки оцінили її старання і підтримали їх.

Бомбіта!

Дуже красива дівчинка, молодчинка!

Дуже добре! Я мрію, щоб у мене був час на зал, поки двоє маленьких дітей - це нереально.

Круто, дуже шикарна, просто вау!

Обожнюю спорт, це класний настрій, бадьорість, легкість, краса, хочеться літати. Це як щоденна необхідність. Шкода тільки, що у мене обмеження. А ти молодчинка!

Молодчинка! На маму схожа дуже.

Шикарна!

Скріншот: instagram.com/mashapolyakova

Скріншот: instagram.com/mashapolyakova

Скріншот: instagram.com/mashapolyakova

Судячи з усього, більшість позитивних коментарів її фолловери зараз залишають і тому, що раніше Маша піддавалася жорсткій критиці в мережі через зайву вагу і її зіркова мама активно захищала дочку, різко відповідаючи на негативні коментарі інтернет-користувачів. Оля Полякова також сама сіла на жорстку дієту, щоб подати приклад дочці. І, судячи по знімках Маші Полякової в Instagram, у зірки це вийшло. Ми бачимо відмінний результат!

Нагадаємо, раніше дочка Олі Полякової блиснула стильними повсякденними вбраннями.

Цікаво, що Маша Полякова активно розвиває свій блог - так, у дівчини вже понад 100 тисяч передплатників в Instagram. Крім того, вона бере уроки вокалу і досить успішно пробує себе в ролі моделі. А нещодавно і молодша сестра Аліса почала брати з неї приклад - дочки Полякової взяли участь в модному показі в Києві і разом вийшли на подіум в блискучих вбраннях. Маша також зізналася, що дуже любить робити собі макіяж.