"Бомбезний дурдом": група MOZGI показала новий кліп

Відео: YouTube / MOZGI - "Полюбэ"

Група MOZGI випустила кліп на пісню "Полюбэ". Як і анонсував відомий український шоумен, реп-виконавець і продюсер Олексій Потапенко (Потап), ролик вийшов яскравим та веселим, а сама пісня напевно незабаром стане їх черговим хітом. Твір команда оприлюднила на своєму YouTube-каналі.

При перегляді кліпу, головним героєм якого став Потап, глядача чекає інтерактивний музей музики майбутнього, стенд "Голова Потапа", "Потапчик в країні MOZGI", музичний калейдоскоп Потапів та Позитивів, як дядя Вадя борознить космос на килимі-літаку, Ед в образі Майлі Сайрус, гонитва в кукурудзяному тунелі, Потап-блондинка та дідусь Позитив, Міжгалактична жувальна гумка, опудало Потапа, МOZGI-матрьошка.

Над кліпом працювала велика команда: режисер Леонід Колосовський, виконавчий продюсер Ірина Горова, Project Team Віталій Денчук і Дмитро Архипович, Creative Влад Болсун і Олександр Мельников, Art Director Іларіон Єфремов, DOP Владислав Воронін.

Фото: MOZGI - "Полюбэ"

Також Потап закликав "розгорнути відос на весь екран!!! І шукай конкурс від #MOZGI в нашій інсті! http://instagram.com/mozgiband/"

У коментарях до відеокліпу шанувальники групи іронізують та розмірковують про роль компанії "АТБ" у пісні та відзначають, що кліп вийшов яскравим і динамічним:

"Ну приблизно так я собі думки Потапа і уявляв";

"Круто качає, АТБ дуже зайшло. Цікаво, це реклама чи просто тролинг? А ще крутий дроп";

"Ого!!! Такою динамічною купи спецефектів ще треба пошукати!!! Винос мозку - браво!";

"Дядя Вадя як завжди викликав мурашки від свого голосу";

"А потім нас спрашуют, чому у нас проблеми з психікою";

"Кліп на рівні";

"Після концерту Іглесіаса, АТБ підняли грошей і заплатили за продакт-плейсмент Потапу";

"Шо за бомбезний дурдом"...

Скрін: MOZGI - "Полюбэ"

Як повідомлялося раніше, нещодавно Потап заінтригував знімком з розкішною блондинкою, викликавши серед своїх шанувальників нову хвилю чуток.

Також ми писали про те, що Потап, неодноразово неймовірний фанів різними яскравими образами, в цей раз спантеличив всіх своєю заявою про Настю Каменських.

Нагадаємо, що ми писали про те, що Потап похвалився неймовірним досягненням Каменських - зірці вдалося за чотири місяці вивчити іспанську мову і представити свою пісню з яскравим lyric-відео.

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Відео: РБК-Україна