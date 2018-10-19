"Бомбезний дурдом": група MOZGI показала новий кліп

Відео: YouTube / MOZGI - "Полюбэ"
Група MOZGI випустила кліп на пісню "Полюбэ". Як і анонсував відомий український шоумен, реп-виконавець і продюсер Олексій Потапенко (Потап), ролик вийшов яскравим та веселим, а сама пісня напевно незабаром стане їх черговим хітом. Твір команда оприлюднила на своєму YouTube-каналі.
При перегляді кліпу, головним героєм якого став Потап, глядача чекає інтерактивний музей музики майбутнього, стенд "Голова Потапа", "Потапчик в країні MOZGI", музичний калейдоскоп Потапів та Позитивів, як дядя Вадя борознить космос на килимі-літаку, Ед в образі Майлі Сайрус, гонитва в кукурудзяному тунелі, Потап-блондинка та дідусь Позитив, Міжгалактична жувальна гумка, опудало Потапа, МOZGI-матрьошка.
Над кліпом працювала велика команда: режисер Леонід Колосовський, виконавчий продюсер Ірина Горова, Project Team Віталій Денчук і Дмитро Архипович, Creative Влад Болсун і Олександр Мельников, Art Director Іларіон Єфремов, DOP Владислав Воронін.
Фото: MOZGI - "Полюбэ"
Також Потап закликав "розгорнути відос на весь екран!!! І шукай конкурс від #MOZGI в нашій інсті! http://instagram.com/mozgiband/"
У коментарях до відеокліпу шанувальники групи іронізують та розмірковують про роль компанії "АТБ" у пісні та відзначають, що кліп вийшов яскравим і динамічним:
"Ну приблизно так я собі думки Потапа і уявляв";
"Круто качає, АТБ дуже зайшло. Цікаво, це реклама чи просто тролинг? А ще крутий дроп";
"Ого!!! Такою динамічною купи спецефектів ще треба пошукати!!! Винос мозку - браво!";
"Дядя Вадя як завжди викликав мурашки від свого голосу";
"А потім нас спрашуют, чому у нас проблеми з психікою";
"Кліп на рівні";
"Після концерту Іглесіаса, АТБ підняли грошей і заплатили за продакт-плейсмент Потапу";
"Шо за бомбезний дурдом"...
Скрін: MOZGI - "Полюбэ"
Як повідомлялося раніше, нещодавно Потап заінтригував знімком з розкішною блондинкою, викликавши серед своїх шанувальників нову хвилю чуток.
Також ми писали про те, що Потап, неодноразово неймовірний фанів різними яскравими образами, в цей раз спантеличив всіх своєю заявою про Настю Каменських.
Нагадаємо, що ми писали про те, що Потап похвалився неймовірним досягненням Каменських - зірці вдалося за чотири місяці вивчити іспанську мову і представити свою пісню з яскравим lyric-відео.
Відео: РБК-Україна