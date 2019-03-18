ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бомбезна фігура: Лілія Ребрик захопила витонченими формами в червоному костюмі

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.03.2019 - 16:59
Бомбезна фігура: Лілія Ребрик захопила витонченими формами в червоному костюмі
Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники відзначили, що Лілія дуже схудла

Лілія Ребрик буквально "нарвалася" на хвилю компліментів і захоплених відгуків з боку своїх шанувальників в мережі instagram. Відома українська телеведуча поділилася з фанатами новим фото, на якому позує в розкішному total red образі. Так, на телеведучій – елегантний комплект: штани і блуза з довгими рукавами. Підкреслює талію тонкий чорний пояс. На ніжка – закриті туфлі-човники на шпильці, також насиченого червоного кольору. Ребрик витончено підібрала волосся руками.

При цьому на фото ведуча виглядає дійсно чудово – дуже струнка і по-весняному яскрава. Слід зазначити, що не так давно Лілія Ребрик вдруге стала мамою – у квітні 2018 року у неї народилася донька Полінка. Молода мама змогла дуже швидко повернутися в колишню форму.

Нагадаємо, що Ребрик і її чоловік, хореограф Андрій Дикий виховують ще одну доньку – 6-річну Діану. До цього Лілія з Діаною сходили на показ мультфільму і обидві блиснули стильними образами.

Елегантна Лілія Ребрик

Елегантна Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Починаю тиждень яскраво! Червоний брючний костюм в понеділок з 6.30 ранку - сміливо, погодьтеся. Всі як люди, а я- #ladyinred" – підписала знімок Ребрик.

Шанувальники Лілія поспішили поділитися своїми захопленими відгуками. Звичайно, багато відзначили, що телеведуча виглядає просто чудово.

  • "Червоний вам личить! Так рано встаєте і виглядаєте вже на всі 100%"
  • "Ліліє, ви Неймовірна! Червоний колір Вам дуже личить!"
  • "Красуня яка!"
  • "Як же Ви схудли!"
  • "Дуже вишукана і гарненька мама"
  • "Виглядаєте, як завжди, відмінно. Схудли. Більше не треба"
  • "Шикарна"
  • "Вау, красуня!"
  • "Це мега суперррр красиво"
  • "Вай симпатична, мила, добра, ніжна і досить красива"
  • "Ви бомбезна"

До речі, до цього Лілія Ребрик з'являлася в інших "червоних" образах:

Лілія Ребрик

Ребрик

Бомбезна фігура: Лілія Ребрик захопила витонченими формами в червоному костюмі

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик умилила мережу приткыстю донечки Поліни, яка грає з маминою косметикою.

Також Лілія зворушила мережу "ранковим" фото з доньками.

Господиня: домашня Лілія Ребрик похвалилася своїм улюбленим блюдом Дівчатка-квіточки: Лілія Ребрик розчулила сімейним фотосетом з доньками
Новини України Лілія Ребрик
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся