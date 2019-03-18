Бомбезна фігура: Лілія Ребрик захопила витонченими формами в червоному костюмі

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники відзначили, що Лілія дуже схудла

Лілія Ребрик буквально "нарвалася" на хвилю компліментів і захоплених відгуків з боку своїх шанувальників в мережі instagram. Відома українська телеведуча поділилася з фанатами новим фото, на якому позує в розкішному total red образі. Так, на телеведучій – елегантний комплект: штани і блуза з довгими рукавами. Підкреслює талію тонкий чорний пояс. На ніжка – закриті туфлі-човники на шпильці, також насиченого червоного кольору. Ребрик витончено підібрала волосся руками.

При цьому на фото ведуча виглядає дійсно чудово – дуже струнка і по-весняному яскрава. Слід зазначити, що не так давно Лілія Ребрик вдруге стала мамою – у квітні 2018 року у неї народилася донька Полінка. Молода мама змогла дуже швидко повернутися в колишню форму.

Нагадаємо, що Ребрик і її чоловік, хореограф Андрій Дикий виховують ще одну доньку – 6-річну Діану. До цього Лілія з Діаною сходили на показ мультфільму і обидві блиснули стильними образами.

Елегантна Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Починаю тиждень яскраво! Червоний брючний костюм в понеділок з 6.30 ранку - сміливо, погодьтеся. Всі як люди, а я- #ladyinred" – підписала знімок Ребрик.

Шанувальники Лілія поспішили поділитися своїми захопленими відгуками. Звичайно, багато відзначили, що телеведуча виглядає просто чудово.

"Червоний вам личить! Так рано встаєте і виглядаєте вже на всі 100%"

"Ліліє, ви Неймовірна! Червоний колір Вам дуже личить!"

"Красуня яка!"

"Як же Ви схудли!"

"Дуже вишукана і гарненька мама"

"Виглядаєте, як завжди, відмінно. Схудли. Більше не треба"

"Шикарна"

"Вау, красуня!"

"Це мега суперррр красиво"

"Вай симпатична, мила, добра, ніжна і досить красива"

"Ви бомбезна"

До речі, до цього Лілія Ребрик з'являлася в інших "червоних" образах:

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик умилила мережу приткыстю донечки Поліни, яка грає з маминою косметикою.

Також Лілія зворушила мережу "ранковим" фото з доньками.