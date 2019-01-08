"Бомба": вогняна Тодоренко поділилася рідкісним фото на 6-му місяці вагітності

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча викликала захоплення в мережі, з'явившись в літньому платті на грецькому острові

Регіна Тодоренко приємно приголомшила своїх шанувальників дуже сонячним, літнім і, головне, унікальним фото. Так, відома телеведуча також поспішила прийняти участь у "зоряному флешмобі" і привітати своїх фанатів з Різдвяними святами. При цьому Тодоренко вибрала для такого важливого привітання барвисте фото не на тлі новорічної ялинки або засніжених краєвидів, як це зробили багато інших, а опублікувавши яскравий знімок з грецького острова Санторіні.

"З Різдвом вас, мої дорогі! Бажаю всім вашим родинам благополуччя, взаєморозуміння, здоров'я, міцної любові і подорожей", — залишила теплі побажання Тодоренко.

Однак головна унікальність опублікованого фото полягає в тому, що на знімку Регіна Тодоренко позує на 6-му місяці вагітності.

На знімку телеведуча виблискує у літньому платті вогняного кольору, декорованого воланами з одним відкритим плечем. На тлі бачимо впізнавані білосніжні будиночки з блакитними дахами грецького острова.

Річна Регіна Тодоренко на шостому місяці вагітності (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, що популярна телеведуча вперше стала мамою 5 грудня 2018 року. У Тодоренко і Топалова народився первісток — хлопчик. Пізніше Регіна дуже зворушливо подякувала Топалова за синочка.

Що стосується "вогняного" знімка, то шанувальники Тодоренко розсипалися в позитивних коментарів, зазначивши, що їх улюблениця завжди виглядає шикарно.

"Сонечко ти наше", — захоплюється tatusja_71.

"Ти — бомба", — пише strawberry_slime_ua876.

"Ти прекрасна!" — погоджується kate_kotenok_2009.

"Яка ти гарненька. Справжня", — зазначає moiseeva___olenka.

"Регіна — молодчина, завжди щиро посміхається! Дивишся — настрій зростає!" — пише astra_astra_astra.

"Регінка, ну яка ж ти гарна і сонячна!" — підкреслює lenailina7573.

"Ви сама класна телевидущая і взагалі як дівчина, жінка, дружина і мати. Нехай у вас все буде добре. Удачі і щастя", — бажає 18.kimravi.

"Регіна, ти як завжди прекрасна! З Різдвом вашу сім'ю", — eltnamedyanik.

Нагадаємо, раніше продюсер Світлани Лободи і співавтор ідеї популярної тревел-передачі "Орел и Решка" Нателла Крапівіна зізналася, скільки коштував проект.

Регіна Тодоренко: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)