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Бомба: гаряча Настя Каменських станцювала танець, прикрившись лише подушками

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Співачка взяла участь у модному мережевому челленджі

Настя Каменських, незважаючи на карантин, продовжує активно працювати. Співачка радує шанувальників корисним контентом і допомагає їм на самоізоляції ставати стрункішими, витривалішими і підтягти фігуру до літа. Вона навіть запустила власний мотиваційний пракический курс для всіх бажаючих. Тепер же енергійна і діяльна NK вирішила трохи подражнити мережу і долучилася до популярного флешмобу з подушками. Його суть в тому, щоб зі спального приладдя "створити" вбрання, зафіксувавши його на талії.

Так, Настя задіяла не одну, а цілих дві подушки, з яких створила "плаття" і закріпила його на талії поясом з пряжкою. Судячи по кадрам, під імпровізованим вбранням немає білизни. Настя не просто зробила фото, як більшість знаменитостей, наприклад, Ганна Різатдінова чи Леся Нікітюк, яка "пустила в хід" ковдру, а зняла відео. Запальна співачка танцює під музику і веселиться на камеру.

Шанувальники зірки прийшли в захват від експерименту Насті, і її варіант для челлендж їм припав до смаку.

Шанс стати краще: Настя Каменських розповіла, як зробити карантин продуктивним

  • Подушки зайві, Настя
  • На це можна дивитися вічно
  • Ти богиня, ти Зірка
  • А без подушки?
  • Ваш варіант найкрутіший і цікавий
  • Вау, Настя, ви чудово виглядаєте
  • Настюша-бомба
  • Така красуня
  • Класно
  • Незрівнянно

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських поділилася ефективними вправами для підтягнутих і апетитних сідниць. Звичайно ж, свої поради зірка проілюструвала на навчальному відео.

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