Вже такий великий! Ешлі Грем зворушила мережу новим кумедним фото 2-місячного сина

Ешлі Грем стала мамою зовсім недавно – 18-го січня. З тих пір новини про життя молодої мами регулярно надходять у мережу. Причому пишнотіла красуня не намагається прикрасити дійсність, показуючи тільки милі картинки і зворушливі моменти. Вона впевнена: набагато більше користі буде, якщо шанувальники дізнаються і про інші нюанси її першого материнства.

Так, 32-річна модель показала, як змінилося її тіло і як їй довелося відновлюватися після пологів, як вона годує дитину грудьми в громадських місцях, включаючи таксі, і навіть продемонструвала, як міняє памперси в магазині. За всіма цими турботами Ешлі і забула, як скучили фоловери за чимось "мімімішним".

Син Ешлі (фото: instagram.com/ashleygraham)

Кілька годин тому Грем вирішила виправити ситуацію. Модель показала нове фото сина в кращих традиціях щасливих матусь. Айзек Менелік Джованні (таке ім'я дали первістку батьки) лежить на ліжечку в кумедному костюмі, напис на якому свідчить: "Народжений дома". Нагадаємо, Ешлі народжувала у власному особняку, в компанії чоловіка і помічниці. Всі подробиці цієї події вона сама розповіла в подкасті, який записала разом з чоловіком Джастіном Ервіном.

Ешлі повернулася до тренувань (фото: instagram.com/ashleygraham)

Фолловери, які вже звикли до бурхливих обговорень у відповідь на чергову сміливу витівку Ешлі, були приємно здивовані і просто засипали зірку захопленими коментарями. В першу чергу, прихильники відзначили, як малюк виріс.

Ти дійсно така дивна мама. Я люблю тебе! Я так радий за тебе

Він здається таким великим!! Відмінна робота, мама

Він виріс

Ще одна мама, рідна мама, вітаю тебе з новою красивою душею!

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Коментарі до посту Ешлі (фото: instagram.com/ashleygraham)

До речі, Ешлі намагається не зациклюватися тільки на вихованні дитини, намагаючись приділяти час кар'єрі і собі. У сторіз активна матуся показала, що вже повернулася до тренувань. Вона опублікувала цілу серію роликів, де показала різні вправи. А ще додала зворушливе відео з концерту, де розповіла про романтичний факт з історії любові зі своїм чоловіком. Так, вона написала: "Ми з Джастіном закохалися 10 років тому під пісню Christian Scott Litany Against Fear. Що за особливе побачення, м'яко кажучи".

Ешлі зізналася чоловікові в любові (фото: instagram.com/ashleygraham)