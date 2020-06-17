Більше не разом: внучка Ротару оголосила про розрив з бойфрендом

Фото: Соня Євдокименко з бойфрендом Марком Дюменилом (instagram.com/iamsofiaeve)

Ссоня та Марко були гарною парою

19-річна внучка Софії Ротару Соня Євдокименко нещодавно погуляла на весіллі родички, співачки Sonya Kay в Києві. Шанувальники чекали, що дівчина також скоро піде фенец з красенем-французом Марком Дюменілом, але вона засмутила новиною – пара розлучилася.

У коментарі виданню Clutch Соня зізналася, що з січня вона вільна і розійшлася з хлопцем. Про причини розставання дівчина промовчала і уточнила, що не говорила про це раніше, так як не любить робити особисте життя надбанням громадськості.

Новорічні канікули Соня разом з родиною, включаючи знамениту бабусю, і нареченим провела в Монако і ділилася щасливими фото і відео. Після цього спільних знімків пари більше не було в профілі дівчини, а сама вона повернулася в Нью-Йорк, де вчитися і тимчасово живе.

Соня Євдокименко і Марко Дюменил любили подорожувати разом ( фото:instagram.com/marcodumenil)

Минуле літо пара провела разом в Європі. Соня і Марко відвідали фешенебельні курорти Італії і Франції, каталися на велосипедах, купалися в морі, прогулювалися на яхті і насолоджувалися місцевою кухнею, а також ділилися романтичними світлинами.

Екс-наречений, француз Марко Дюменіл цікавиться мистецтвом, закінчив престижний лондонський заклад European Business School і займається бізнесом.

Що стосується Марко, то, судячи з його сторінки в Instagram, нудьгувати йому не доводилося. У лютому він відпочила на гірськолижному курорті у французьких Альпах та Канаді, потім відправився в Венецію, відвідав Лондон і Берлін.

Соня Євдокименко і Марко Дюменил смотелись дуже ефектно разом ( фото: instagram.com/marcodumenil)

До речі, в лютому Марко також провів час у Нью-Йорку, де вчитися і живе Соня, а під одним із фото дівчина навіть залишила коментар. Схоже, молоді люди залишилися в дружніх стосунках.

Нагадаємо, що раніше Соня Євдокименко позувала в центрі Києва для яскравого фото і показала сталевий прес.

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Автор: Lite