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Більше сміху і любові: Енріке Іглесіас показав, як найкраще провести час вдома

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.03.2020 - 20:22
Більше сміху і любові: Енріке Іглесіас показав, як найкраще провести час вдома
Енріке Іглесіас (фото: instagram.com/enriqueiglesias)

Співак розчулив мережу роликом з дітьми

Енріке Іглесіас приєднався до флешмобу «як я проводжу карантин». Причому зробив це дуже зворушливо. 44-річний співак поділився кумедним роликом, в якому фігурує дворічний син популярного співака Ніколас. Тато грає з малюком, загорненим у ковдру, одягаючи його йому на голову, а той заливисто сміється. «Найкращий спосіб провести час вдома», – написав він і додав життєстверджуючі хештеги «сміх» і «любов». За кадром чути їх голоси: малюк називає батька «папа» з наголосом на останній склад.

Енріке грає із сином (відео: instagram.com/enriqueiglesias)

Також у сім'ї Енріке Іглесіаса і Анни Курнікової підростає ще двоє дітей. У Ніколаса є сестра-близнючка Люсі. А в січні цього року на світ з'явилася третя дитина зіркової пари – маленька Маша. Співак просто без розуму від своїх дітей і часто зізнається їм у любові з допомогою соцмереж. Кумедні ролики і милі фото вже стали звичним контентом в мікроблозі підкорювача дівочих сердець. В інтерв'ю він зізнався, що, хоча виховання дітей – нелегка справа, він би не проміняв це ні на що на світі.

Більше сміху і любові: Енріке Іглесіас показав, як найкраще провести час вдомаЕнріке і Ніколас (фото: instagram.com/enriqueiglesias)

Треба зазначити, що 38-річна Анна не настільки відверта зі своїми фоловерами. Навіть вагітність вона намагалася приховати від сторонніх максимально довго. Пост про народження дочки 30-го січня – поки що останній на Instagram-сторінці знаменитої тенісистки.

Більше сміху і любові: Енріке Іглесіас показав, як найкраще провести час вдомаАнна, Енріке і Маша (фото: instagram.com/enriqueiglesias)

Нагадаємо, Енріке і Анна познайомилися на зйомках кліпу співака Escape – знамениту блондинку запросили взяти участь в ролику. Після цього між зірками спалахнув бурхливий роман. Правда, до весілля справа так і не дійшла до цих пір. Що, втім, хвилює тільки шанувальників пари. Самі зірки насолоджуються сімейним життям і вихованням дітей, не звертаючи уваги на розмови недоброзичливців.

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