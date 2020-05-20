Більше не холостяк: Микита Добринін і Даша Квіткова офіційно розписалися (відео важливого моменту)

Холостяк-9 Микита Добринін і його обраниця Даша Квіткова сьогодні, 20 травня офіційно стали чоловіком і дружиною. Зоряна ТВ-пара вирішила не відкладати цей важливий день через пандемію коронавіруса в Україні. Хоча пишне свято все ж довелося відкласти. Як раніше повідомляла пара, пишне торжество пройде або в серпні, або вже восени цього року. А ось дата реєстрації шлюбу залишилася незмінною! Привітати молодят поспішили їх друзі.

Більш того, в мережі з'явилися перші вигляді з розпису вже екс-Холостяка і "холостячки". на важливому для пари події були присутні їхні близькі друзі, які і поспішили зробити декілька відео і фото. Також відео було опубліковано на youtube-каналі Glam Wish!

Холостяк-9 Микита Добринін і Даша Квіткова офіційно стали чоловіком і дружиною - момент розпису!

Нарешті, можна розглянути весільний образ Квіткової. Для розпису вона на замовлення пошила собі оригінальну міні-сукню білого кольору. Сукня з корсетом оголює плечі дівчини. Вишуканий і дуже жіночний образ доповнюють білі босоніжки із застібкою на щиколотці. Волосся Даша розпустила, а макіяжу зробила з акцентом на виразні очі.

Микита ж вибрав розслаблений костюм сірого відтінку в клітку. Замість сорочки - біла футболка. А замість туфель - білі прогулянкові кросівки-кеди.

"Вона стала моїм серцем, величезною його частиною, тепер і офіційно моя. Just married ", - підписав фото Микита Добринін.

Фото: instagram.com/dmitry_dir

Нагадаємо, Микита Добринін з Холостяк-9 серйозно має намір застрахувати кохану.