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"Більше фігні не буде!" Полякова зробила різку заяву на шоу "Х-фактор"

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.12.2019 - 17:15
"Більше фігні не буде!" Полякова зробила різку заяву на шоу "Х-фактор"
Оля Полякова (Фото: instagram.com/polyakovamusic)

Зірко розлютилась через тиск каналу на неї

Член журі десятого сезону вокального шоу "Х-фактор" Оля Полякова розлютилася на канал СТБ, за те, що його представники нав'язали їй пісню, яку учасниця її команди Ганна Іваниця заспівала в прямому ефірі.

Під час шоу вона зізналася, що була проти виконання композиції Мадонни під назвою La isla bonita.

"Я була проти пісні "Боніта". Її мені нав'язав канал! Але хочу сказати: більше такої фігні не буде!" - відрізала Полякова.

&quot;Більше фігні не буде!&quot; Полякова зробила різку заяву на шоу &quot;Х-фактор&quot;Оля Полякова (Фото: instagram.com/polyakovamusic)

Інші ж члени журі оцінили виступ Іваниці:

"Ви дуже старалися, — сказав після виступу Анни Андрій Данилко. — Мені здається, сьогодні не ваш день".

"Це був один з кращих номерів, — підтримала Ганну Настя Каменських. — Але у тебе така зовнішність, що ти можеш на сцені нічого не робити і тобі вже будуть аплодувати".

"Печаль і жаль, — прокоментував Ігор Кондратюк. — Тільки в місці, де Аня заспівала українською мовою, вона ожила".

Цікаво, що вокаліст команди Олі Полякової Ганну Іваницю називають найсексуальнішою учасницею сезону. Ганна зізналася, що її хлопець поставив ультиматум: вона повинна покинути проект або вони розлучаються.

Зазначимо, що під час цього ефіру Каменських та Полякова злилися в пристрасному поцілунку. Сама Каменських з'явилася перед публікою з вогненно-червоними волоссям і в наряді в тон. А Полякова полонила глядачів практично "святим" вбарнням.

&quot;Більше фігні не буде!&quot; Полякова зробила різку заяву на шоу &quot;Х-фактор&quot;Оля Полякова (Фото: instagram.com/polyakovamusic)

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