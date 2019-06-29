"Велика рідкість": Осадча та Горбунов насолоджуються часом разом

Популярні телеведучі та сімейна пара Катя Осадча та Юрій Горбунов не часто можуть собі дозволити побути наодинці, адже їх щільні графіки залишають не так багато часу на особисте життя. Зірки задіяні разом з декількох проектах, тому зустрічаються на знімальному майданчику, але рідкісні вільні дні намагаються присвятити подорожам, адже і Катя, і Юрій обожнюють вивчати нові країни та міста, а також милуватися природою і архітектурою. І ось парі вдалося викроїти час і подарувати вікенд один одному. У Instagam вони показали, як проводять дозвілля.

Напередодні пізно ввечері теледіва показала знімок з авто, в якому їде разом з чоловіком, і залишила підпис: "Вільний вечір у двох – велика рідкість!"

Пізніше Катя розмістила кадри з літака, а також показала, як готувалася до посадки, похвалившись стильним аксесуаром на шию. Також вона розмістила коротке відео з салону авіалайнера. За геотегом стало ясно, що ведучі покинули Україну через аеропорт "Бориспіль".

Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

Юрій же також вирішив не відставати від дружини і порадував підписників спільним фото з Катею з салону авто. Він сидить за кермом у білосніжній стильній куртці, а його зіркова друга половинка – у смугастій сорочці і сонячних окулярах на пів-обличчя.

Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

"Нарешті вихідний! Можна просто покататись!" - коротко і ясно підписав знімок шоумен.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Підписники ведучого побажали йому добре провести час з дружиною і залишили компліменти для пари.

"Горбосадчі, будьте щасливі!", "Класно, коли люди знаходять час у щільному графіку, щоб побути разом!", "Удачі! Люблю вас!", "Молодці. Чудових Вам вихідних", - писали фоловери.

Скріншот коментарів

Раніше Юрій Горбунов показав знімок в обіймах екс-"ВІА Гри" Надії Мейхер і порадував шанувальників новинами.

У свою чергу, Катя Осадча підкорила мережу фото з латиноамериканською зіркою.