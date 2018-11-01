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Велика драма в маленькому відео: Сєдокова розповіла про свій "заборонений" кліп

Lite » Зірки 01.11.2018 - 08:30

Анна Седокова "Шантарам" (Відео: YouTube / Anna Sedokova)

Відома українська співачка Анна Седокова, яка нещодавно представила шанувальникам свою нову ліричну пісню, розповіла про кліп на композицію "Шантарам", який заборонили на телебаченні. Також артистка у своєму Instagram тепло подякувала режисеру Алану Бадоєву.

"Все. В мережі. Тільки там, тому що на телебаченні вже його заборонили. Повна версія доступна тільки у мене на каналі, по посиланню в сториз та у профайлі. І я не знаю, чи довго ще буде доступна. Можна просто набирати #ШАНТАРАМ в #youtube, - написала Седокова.

Відео: instagram.com/annasedokova

"Спасибі, Алан, за можливість бути з тобою іншою, але справжньою, ти не засуджуєш. Ти дістаєш те, що сидить так глибоко. Спасибі команді, для мене велика честь створювати разом", - зазначила співачка.

Велика драма в маленькому відео: Сєдокова розповіла про свій &quot;заборонений&quot; кліпВелика драма в маленькому відео: Сєдокова розповіла про свій &quot;заборонений&quot; кліп

Скрін: instagram.com/annasedokova

Також Ганна додала, що в коментарях прочитала відгук про новому кліпі, який вже встигли охрестити "великою драмою в маленькому відео".

 

Анна Седокова "Шантарам" (скріншот: YouTube / Anna Sedokova)

Раніше ми повідомляли, що співачка Анна Сєдокова відповіла на чутки про стосунки з гравцем хокейного клубу "Динамо", 24-річним Андрієм Мироновим і зізналася, що в даний час немає хлопця.

Перед цим Седокова розповіла, якого чоловіка хоче бачити поряд з собою. Артистка стверджує, що головне у стосунках - це увага і турбота.

Нагадаємо, Сєдокова недавно опублікувала у соцмережі відео про те, як проводить час з дітьми та пост з відповіддю на закиди недоброзичливців.

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Відео: РБК-Україна

Новини України Ганна Сєдокова
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