Було боляче: Альона Вінницька відповіла на чутки про розставання з Сергієм Большим

Останнім часом у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Альона Вінницька розлучилася з чоловіком. Телеведуча, яка раніше призналась, чому в неї немає дітей, в рубриці «Кава з перцем» програми «Зірковий шлях» на каналі «Україна» вперше відверто поділилася подробицями свого особистого життя.

Альона Вінницька та Сергій Большой разом вже 26 років, хоча це не було кохання з першого погляду. Майбутній чоловік досить довго завойовував Альону, а коли помер її батько, Сергій дуже допоміг і підтримав кохану дівчину.

«І тоді стало зрозуміло, що це вже більше схоже на серйозні відносини», - розповіла «Зірковому шляху» Альона Вінницька.

Вони разом проходили злети і падіння у кар'єрі Альони, але в 2014 році гастрольний графік співачки зупинився.

«Зміни вже можна було відчути в повітрі. Я не могла знайти себе в цьому житті. Я не знала, що мені робити. Якщо я не виходжу на сцену, чи не виступаю, то не знаю, хто я», - зізналася співачка.

Альона Вінницька та Сергій Большой (фото: instagram.com/alenavinnitskaya)

На тлі внутрішніх змін зруйнувалося і особисте життя. Олена і Сергій розійшлися і два з половиною роки жили окремо.

Однак після розставання вони не перестали спілкуватися. Як і раніше залишилися близькими один одному людьми. І Олена чесно зізналася журналістам програми «Зірковий шлях»: щоб у відносинах з Сергієм все знову налагодилося, їй довелося звернутися до психотерапевта.

«Під час спілкування з ним я отримала жорсткі і навіть деколи жорстокі відповіді. Це було настільки боляче. Всі ж хочуть, щоб їх заспокоювали. Щоб ти прийшов до психолога, а він би сказав: «Все буде добре. Не хвилюйтеся». Але не буде добре! Тому що будь-яка трансформація завжди проходить через біль», - відверто розповіла співачка.

Протягом трьох років Альона Вінницька шукала себе і відповіді на свої питання. Вона вчилася заново жити і тільки недавно змогла зітхнути на повні груди і дати відносинам з Сергієм другий шанс.

Нагадаємо, раніше Вінницька розповіла про свою систему харчування і стрункості.