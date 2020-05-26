Біль усього життя: наречена Віктора Павліка зробила особисте зізнання і пеенесла весілля

Віктор Павлик і його молода наречена 25-річна Катерина Репяхова повинні були розписатися на початку літа (10 червня), але карантин вніс свої корективи в їхні плани. Дівчина давно говориила про те, що вона подумує про перенесення урочистості, адже чекає гостей і рідних з-за кордону. Так, на сторінці в Instagram вона зізналася, що все ж перенесла торжество, а також показала рідну людинк, з якою змушена бути в довгій розлуці.

Відповідаючи на питання підписників, в InstaStories вона написала, що тепер весілля відбудеться в кінці літа.

"Спочатку весілля була запланована на 10 червня. Тепер перенесли на середину серпня", - уточнила вона.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Також Катерина показала фото рідного і коханої людини, супроводивши кадр рядками з пісні свого нареченого. Швидше за все, на знімку зображена молодша сестра дівчини, адже пізніше вона опублікувала спільні дитячі фото.

"Бути в розлуці роками з коханою людиною – біль мого життя. За неї я віддам життя і все, що в мене є, якщо знадобиться", - підписала вона пляжне фото дівчини в солом'яному капелюсі і окулярах.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Раніше наречена Віктора Павліка Катерина Реп'яхова розповіла, як співак не вірив у неї і навіть спочатку не хотів брати до себе на роботу, але дівчина набралася досвіду і довела, що впоратися з посадою концертного директора. Відмова артиста стала для неї хорошим життєвим уроком, з якого вона отримала користь. До речі, досвід вона придбала, співпрацюючи з відомим українським ведучим і практикуючим психологом Дмитром Карпачьовим.