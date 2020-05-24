Чекала від нього допомоги: наречена Віктора Павліка розповіла, як він залишив її без роботи

Фото: Катерина Репяхова і Віктор Павлік (instagram.com/repyahovakate)

Катерина Реп'яхова зізналася, що співак не вірив у неї

Молода наречена Віктора Павліка Катерина Реп'яхова переживає, що їх весілля доведеться відкласти через карантин. Вона вже визначилася з весільним платтям і хотіла б незабутнє свято, але якщо дату все ж доведеться перенести, нову вона розсекречувати не стане. А поки Катерина чекає, що кордони відкриють до кінця червня і її гості з різних куточків Землі зможу розділити з нею хвилюючий день. Дівчина охоче ділиться зі своїми читачами в Instagram історіями з життя і розповідає про себе.

В новому пості вона розкрила деякі деталі своєї біографії, а розповідь супроводила оригінальним ніжним портретним фото. Дівчина народилася в Дніпрі, де прожила там до 17 років, а відразу після школи поїхала поступати у Києві і закінчила престижний столичний ВНЗ - КНУ ім. Т. Р. Шевченка.

Катерина живе в столиці вже 9 років, і за цей час встигла дізнатися ціну грошам. До речі, вона зізналася, що за 4 роки студентського життя поміняла 9 місць проживання і тепер знає всі райони Києва.

Фото: Катерина Репяхова (instagram.com/repyahovakate)

"Коли я була студенткою, я працювала в студії йоги адміністратором. Їздила з Харківською на Житомирську (хто знає Київ, розуміє, який це пекло). Я відкривала студію вже в 7:50. А добиратися мені потрібно було більше півтори години. Тому ще зі студентських років я знаю ціну грошам. Своїм, чесно заробленим грошам", - запевнила вона.

Практично відразу після закінчення університету, Катерина зустріла Віктора Павліка.

"Віктор Франкович не відразу повірив у мене, і не поспішав мені допомагати. Хоча я на той момент мала потребу в роботі і чекала від нього допомоги. (Вже коли я подорослішала, я зрозуміла, що ні від кого допомоги чекати не треба. Це головна помилка жертви - думати, що тобі всі винні)", - поділилася своїми висновками наречена співака.

Фото: Катерина Репяхова (instagram.com/repyahovakate)

Під час пошуку роботи Катерина познайомилася з відомим українським психологом і ведучим Дмитром Карпачовим і почала допомагати йому в організації заходів та майстер-класів по всій країні, набиратися практичного досвіду.

"У цей час, за три роки, я остаточно і максимально зміцнилася, як особистість і як професіонал своєї справи. ВП раптом у мене повірив. Я стала його концертним директором і ми почали разом працювати... Можу сказати лише одне. Я дуже вдячна ВП за те, що не поспішав мені допомагати, адже тоді б я не зустріла Діму, а не зустрівши Діму, я б не була зараз тим, хто я є", - підсумувала обраниця артиста.

Раніше Катерина Реп'яхова розкрила подробиці знайомства зі співаком і доленосної зустрічі.

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Автор: Аня Бойчук