Бохо-шик: внучка Ротару полонила розкішним луком в сукні-вишиванці

Юна модель показала стильний образ у вбранні від українського дизайнера

Внучка звезды эстрады Софии Ротару, модель и начинающая певица Соня Евдокименко, которая показала роскошную фотосессию на парижских улочках в "космическом" образе от известного украинского дизайнера, восхитила сеть фотосетом в коротком платье-вышиванке. Соответствующий кадр появился на ее страничке в Instagram.

София-младшая, лучезарно улыбаясь, красуется в черном мини-платье с крупной цветочной вышивкой от Vita Kin (вышиванки марки предпочитают носить даже голливудские звезды). Она дополнила свій образ оригинальным двухцветным тречем ассиметричного кроя из новой коллекции украинского бренда CHAKSHYN и бежевыми ботильонами от Isabel Marant.

Волосы девушки были уложены в трендовые "пляжные волны". Юная модель также "сверкнула" длинными, стройными ножками, котрые идеально подчеркнула длина мини.

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Поклонники Софии пришли в восторг от увиденного. Они отметили, что девушке без труда удается очаровывать своей красотой и изысканностью.

"Очень красивая, просто невероятно! Сколько в Вас нежности и изысканности!", "Удивительная София", "Очень красивая", "Красотка", "Прекрасна малышка!", "Шикарная", - не скрывали своего восхищения комментаторы.

Также Соня показала стильный стрит-стайл образ в черных брюках по фигуре, белых кроссовках и классическом тренче от бренда Walk Of Shame.

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Также девушку можно увидеть в еще нескольких трендовых аутфитах, в которых она позировала во время посещения Парижа. Так, модель запечатлена в платье свободного кроя лимонного цвета с геометрическим узором, а также красном лаковом плаще.

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Напомним, что внучка Софии Ротару Соня Евдокименко показала фото в компании супермодели Беллы Хадид.

К слову, Соня Евдокименко пленила поклонников пикантной фотосессией, сделанной в одном из отелей Парижа.