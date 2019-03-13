Бохо-шик: внучка Ротару полонила розкішним луком в сукні-вишиванці

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Юна модель показала стильний образ у вбранні від українського дизайнера

Онука зірки естради Софії Ротару, модель і співачка Соня Євдокименко, яка показала розкішну фотосесію на паризьких вулицях в "космічному" образі від відомого українського дизайнера, захопила мережу фотосетом в короткій сукні-вишиванці. Відповідний кадр з'явився на її сторінці в Instagram.

Софія-молодша, променисто посміхаючись, красується в чорній міні-сукні з квітковою вишивкою від Vita Kin (вишиванки марки залюбки носять навіть голлівудські зірки). Вона доповнила свій образ оригінальним двоколірним тречем асиметричного крою з нової колекції українського бренду CHAKSHYN і бежевими ботильйони від Isabel Marant.

Волосся дівчини було укладене в трендові "пляжні хвилі". Юна модель також "блиснула" довгими, стрункими ніжками, які ідеально підкреслила довжина міні.

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Шанувальники Софії прийшли в захват від побаченого. Вони відзначили, що дівчині легко вдається зачаровувати своєю красою і вишуканістю.

"Дуже красива, просто неймовірно! Скільки у Вас ніжності і вишуканості!", "Дивовижна Софія", "Дуже красива", "Красуня", "Прекрасна дівчинка!", "Шикарна", - не приховували свого захоплення коментатори.

Також Соня показала стильний стріт-стайл образ в чорних брюках по фігурі, білих кросівках і класичному тренчі від бренду Walk Of Shame.

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Також дівчину можна побачити у ще кількох трендових аутфітах, в яких вона позувала під час відвідин Парижа. Так, модель зображена у сукні вільного крою лимонного кольору з геометричним візерунком, а також червоному лаковому плащі.

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Нагадаємо, що внучка Софії Ротару Соня Євдокименко показала фото в компанії супермоделі Белли Хадід.

До слова, Соня Євдокименко полонила шанувальників пікантною фотосесією, зробленою в одному з готелів Парижа.