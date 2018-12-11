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"Bohemian Rhapsody" названа найпопулярнішою піснею ХХ століття

Lite » Зірки 11.12.2018 - 13:14

Відео: YouTube/Queen Official

Пісня легендарного британського рок-гурту Queen "Bohemian Rhapsody" названа найбільш популярною композицією ХХ століття на стрімінг-сервісах. Про це повідомляє Universal Music Group.

Наголошується, що цей трек користувачі з усього світу прослухали понад 1,5 мільярда разів.

&quot;Bohemian Rhapsody&quot; названа найпопулярнішою піснею ХХ століття

Скріншот поста (twitter.com/UMG)

Нагадаємо, що пісня "Bohemian Rhapsody" увійшла в альбом "A Night At The Opera", який побачив світ у 1975 році. Цікаво, що коли музиканти Queen вирішили випустити її окремим синглом, продюсер лейблу не погодився - на його думку, композиція довжиною в шість хвилин була приречена на провал. Але саме цей сингл прославив Queen на весь світ (тільки у Великобританії "Bohemian Rhapsody" займала перше місце в чартах протягом 9 тижнів, що стало рекордом).

У той же час американський тижневик Variety зазначає, що багато в чому такому успіху композиції посприяв біографічний фільм про життя Фредді Мерк'юрі "Богемська Рапсодія", який вийшов у світовий прокат 2018 році.

Відео: YouTube/Ukrainian Film Distribution

До речі, фільм "Богемська Рапсодія" став найкасовішою музичною біографією в історії - картина зібрала $596 млн по всьому світу. Він вже номінований на два "Золотих глобуса".

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