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Богиня риболовлі: Оля Полякова мікрошортах показала свій вражаючий улов

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.06.2020 - 10:38
Богиня риболовлі: Оля Полякова мікрошортах показала свій вражаючий улов
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Співачка побувала на рибалці за містом

Оля Полякова – особистість не просто творча, а дуже різностороння. Так, співачка обожнює готувати,самотійно робить сир, розбила на дачі власний город та завела кіз і організувала справжнє господарство, разом з підписниками під час карантину активно займалася спортом і танцями в прямому ефірі,а тепер ще й запустила фітнес-марафон краси і стрункості, де пообіцяла ділитися перевіреними рецептами смачних і корисних страв. Як виявилося, це далеко не весь перелік талантів зірки. Оля – природжена рабалка, про що сама написала на сторінці в Instagram і надала докази.

Співачка зробила цілий фотосет на рибалці і похвалилася уловом – великим коропом, якого зірка тримає в руках. Для такого відповідального заняття артистка вибрала зручний лук – чорну футболку, джинсові мікрошорти, бейсболку та стильне і зручне взуття.

"Я рибак від Бога", - зізналася співачка під фотосетом в коропом. "Оль, яка в тебе довга вудка", - зазначила під знімками Леся Нікітюк. "На Королеву ночі будь-який карась клюне!" - написав гуморист і актор Гарік Бірча.

Богиня риболовлі: Оля Полякова мікрошортах показала свій вражаючий улов

Богиня риболовлі: Оля Полякова мікрошортах показала свій вражаючий улов

Богиня риболовлі: Оля Полякова мікрошортах показала свій вражаючий улов

Оля Полякова з радістю показала свій щедрий улов (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Шанувальники захопилися різнобічними талантами Олі, яка відкрилася для них з нового боку, а також впізнали місце її відпочинку та риболовлі – ресторан "Матрьошка" неподалік від Києва.

  • Рибалка-Оля
  • Шикарна
  • Супер! Талановита людина талановита в усьому
  • Олічка молодець
  • Ось так улов
  • Богиня риболовлі
  • Клас!
  • Ну нічого собі улов
  • Ви така класна
  • Шикарно

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова в білосніжному мікробікіні розповіла про вражаючий відпочинок в Одесі.

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Автор: Lite

Теги Новини України Оля Полякова
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