Богиня! Настя Каменських в кроп-топі завела мережу спокусливим танцем живота

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка закликала прихильниць пробудити свою внутрішню богиню

Настя Каменських на карантині відзначила свій 33-й день народження, а днями ще й першу річницю весілля з Потапом. Пара ніжно привітала один одного в мережі і вже за традицією влаштувала веселу домашню вечірку в стильних вбраннях. До речі, на самоізоляції співачка також не забувала про тренуваннях і з задоволенням демонструє свою струнку й підтягнуту фігуру. Так, у новому відеоролику в своєму Instagram зірка влаштувала спокусливі танці!

Настя в джинсах скінні і білому в'язаному кроп-топі виконує танець живота під знаменитий хіт Шакіри, пластично рухаючи стегнами в такт музиці і граючи зі своїм волоссям. Пружному пресу артистки справді можна тільки позаздрити!

"Розбуди свою внутрішню богиню", - закликала прихильниць Каменських.

Фанати прийшли в захват від фігури і хореографічних здібностей співачки і засипали її захопленими відгуками.

Дуже пластична

Яка сильно гарна

Як завжди - відмінний танець, Настя така сексі

Обожнюю Вас

Ракета

Ти Шакірою хочеш бути?)

Красуня

Круть. Попою рухаєш дуже класно. Попа як у Кім

Богиня

Крута мала!

Гарячо Настюшкин!!!

Шикарна Ви,Настя!!!

Ой як красивооооо

Хороша чертовка!

Дуже ритмічно

Вистачить худнути,вже зайве

Скріншот коментарів

Раніше Потап показав Настю Каменських в міні і порівняв з відомою культовою жінкою.

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Автор: Марина Настевіч