"Морська Богиня": Лілія Ребрик зачарувала романтичним пляжним образом

Ребрик з чоловіком намагаються відпочити, незважаючи на роботу
Лілія Ребрик продовжує ніжитися під яскравим сонцем Болгарії, куди телеведуча прибула буквально день тому. Відзначимо, що в поїздку Ребрик вирушила не сама, а зі своїм чоловіком Андрієм Диким. На даний момент зіркова пара знаходиться в курортному місті Кітен.
При цьому Лілія Ребрик зазначала, що полетіла в Болгарію не на відпочинок, а з робочим візитом. І все ж пара викроює трохи часу на відпочинок. І під час таких "вилазок" Ребрик поспішає показати шанувальникам деталі поїздки.
Так, на своїй instagram-сторінці Ребрик опублікувала кілька нових фото, зроблених ще на світанку. На цей раз телеведуча не в купальнику, а просто демонструє свій повітряний літній образ. На Лілії – легке плаття на бретельках в смужку ніжно-зеленого і бежевого відтінків. Тонкий поясок підкреслює талію ведучої. Пляжний образ доповнюють тільки темні окуляри.
Позує Ребрик на пляжі, стоячи в невеликих хвилях Чорного моря.
"Доброго ранку з сонячної Болгарії! Усміхніться!" – підписала серію фото Ребрик.
Лілія Ребрик в місті Кітен, Болгарія (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Шанувальники телеведучої поспішили засипати її захопленими коментарями:
Скріншот коментарів: instagram.com/liliia.rebrik
Лілія Ребрик в місті Кітен, Болгарія (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Нагадаємо, раніше щаслива Лілія Ребрик засвітила фігуру в купальнику на пляжі в Болгарії. Телеведуча блищала в білосніжному закритому купальнику.
А до цього Ребрик умилила мережу ніжним сімейним фото. Телеведуча провела душевні вихідні на дачі з доньками й чоловіком.