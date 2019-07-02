"Морська Богиня": Лілія Ребрик зачарувала романтичним пляжним образом

Лілія Ребрик продовжує ніжитися під яскравим сонцем Болгарії, куди телеведуча прибула буквально день тому. Відзначимо, що в поїздку Ребрик вирушила не сама, а зі своїм чоловіком Андрієм Диким. На даний момент зіркова пара знаходиться в курортному місті Кітен.

При цьому Лілія Ребрик зазначала, що полетіла в Болгарію не на відпочинок, а з робочим візитом. І все ж пара викроює трохи часу на відпочинок. І під час таких "вилазок" Ребрик поспішає показати шанувальникам деталі поїздки.

Так, на своїй instagram-сторінці Ребрик опублікувала кілька нових фото, зроблених ще на світанку. На цей раз телеведуча не в купальнику, а просто демонструє свій повітряний літній образ. На Лілії – легке плаття на бретельках в смужку ніжно-зеленого і бежевого відтінків. Тонкий поясок підкреслює талію ведучої. Пляжний образ доповнюють тільки темні окуляри.

Позує Ребрик на пляжі, стоячи в невеликих хвилях Чорного моря.

"Доброго ранку з сонячної Болгарії! Усміхніться!" – підписала серію фото Ребрик.

Лілія Ребрик в місті Кітен, Болгарія (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники телеведучої поспішили засипати її захопленими коментарями:

"Просто неймовірна сукня!"

"Щаслива Ліля. Як завжди, прекрасна"

"Доброго ранку! Ви шикарні! Добре вам відпочити"

"Отримую натхнення від вашої енергійності та сонцесяйності)))"

"Красуня, просто богиня Болгарії"

"Дуже красива ви, Лілія, сонячна і позитивна, дивлячись на ваше фото, хочеться радіти і посміхатися! Гарного вам відпочинку!"

"Лілечка, яка ви розумниця і красуня. Я завжди Вами захоплююся"

"Море личить"

Скріншот коментарів: instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик в місті Кітен, Болгарія (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, раніше щаслива Лілія Ребрик засвітила фігуру в купальнику на пляжі в Болгарії. Телеведуча блищала в білосніжному закритому купальнику.

А до цього Ребрик умилила мережу ніжним сімейним фото. Телеведуча провела душевні вихідні на дачі з доньками й чоловіком.