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"Богиня дивана": Леся Нікітюк потішила мережу новим фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.01.2019 - 14:19
"Богиня дивана": Леся Нікітюк потішила мережу новим фото
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники вирішили не відставати від знаменитості і теж почали жартувати в коментарях

Відома своїм почуттям гумору телеведуча Леся Нікітюк потішила своїх підписників новим фото. У своєму акаунті вона опублікувала знімок з недавнього відпочинку в Дубаї, на якому вальяжно розташувавшись на дивані, знаменитість відпочиває. А от підпис до фото Леся придумала актуальний, який відображає українську дійсність після новорічного застілля.

&quot;Богиня дивана&quot;: Леся Нікітюк потішила мережу новим фото

Фото: Леся Нікітюк перекваліфікувалася на "богиню дивана", вирішили шанувальники (instagram.com/lesia_nikituk)

"Новий Рік пережили, чекаємо на Різдво", - пожартувала співачка.

Підписники відзначили почуття гумору зірки, і поділилися своїми враженнями від свята в коментарях.

&quot;Богиня дивана&quot;: Леся Нікітюк потішила мережу новим фото

&quot;Богиня дивана&quot;: Леся Нікітюк потішила мережу новим фото

Скріншот: коментарі до посту Лесі Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Лесю,ти супер!";

"Таке відчуття, що я в новорічну ніч набрала +10 кг";

"Щож, #багиняламината перекваліфікувалася на #багинюдивана?";

"Це ви зараз зобразили стан українців після Нового Року";

"Лесю, супер";

"Диван шикарний";

"Фото прям як я сплю після 24:00 31 грудня", - написали підписники.

Нагадаємо, що нещодавно ми писали як українські знаменитості привітали своїх шанувальників з Новим 2019 роком та продемонстрували свої ідеальні фігури. LITE запропонував вибрати з шести українських зірок найдовгоногішу і найрозкішнішу красуню.

Крім того, Леся Нікітюк показала з ким провела новорічну ніч. І похвалилася подарунками, які знайшла під ялинкою.

Ще ми писали про прикру неприємніть, яка трапилася з "Богинею ламінату" прямо в новорічну ніч. Вандали розбили вікно в її машині, і понівечили сусідній автомобіль.

Факти про Лесю Никитюк (відео: РБК-Україна)

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