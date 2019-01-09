"Богиня Буковеля": Леся Нікітюк комічно підкорювала лижні траси

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча спробувала для себе новий вид активного зимового відпочинку

На своїй сторінці в Instagram українська ведуча Леся Нікітюк опублікувала комічне відео про те, як вона підкорює лижну трасу в карпатському Буковелі. На відпочинок зірка вирушила зовсім недавно і, ймовірно, зі своїм секретныхм кавалером.

Відео: "Богиня Буковеля" (instagram.com/lesia_nikituk)

"Швидкість три кілометри в годину, Леся — "багиня"! Я богиня Буковеля, богиня лижні", - прокоментувала Никитюк свою незграбну поїздку на лижах.

Фото: На цей раз для відпочинку телеведуча обрала український курорт (instagram.com/lesia_nikituk)

Підписники в коментарях оцінили гумор Лесі і зазначили, що схоже на те, що ведуча вперше стоїть на лижах і поспішили дати їй кілька рекомендацій, як лижникові-новачку.

Скріншот: Коментарі до посту Лесі Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"І я хочу спробувати в цьому році"

"Що ще хотілося б сказати, здорово!"

"ББ-багиня буковелю"

"Багиня снігопаду)"

"Молодець — п'ятки ширше і коліна більше зігнути )!"

"Круто, найцікавіші моменти, коли вчишся, я теж так починала", - прокоментували відео фанати.

Скріншот: Коментарі до посту Лесі Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Моя улюблена гірка для супер професіоналів. Я там теж на задньому канті сноуборду розганяюсь до 3-х км на годину"

"Леся спробуйте без палиць поки, навчіться їздити плужком в право, ліво руки на коліна в бік і лише через час потрібно брати палиці"

"Богиня, сідай на санки, так безпечніше"

"Танцює краще .... Багиня"

"Леся давай газу!!!!", - підбурювали вони телеведущюю.

Крім того коментатори вирішили позмагатися в "тролінгу" над Лесею і завалили жартами її Instagram.

Скріншот: Коментарі до посту Лесі Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"На такій шаленій швидкості окуляри просто необхідні!"

"Леся, ти неправильно гальмуєш, так можна чашечки вивернути!!!!"

"Лесюня, після «танців» зможеш за 2 дні навчитися", - пожартували коментатори.

Нагадаємо, що раніше ми писали як Леся Нікітюк привітала фанатів з Різдвом в образі "Грінча".

Крім того ми розповіли, як Леся Нікітюк жартома намагалася змінити ім'я.

Ще недавно з популярною телеведучою трапився неприємний інцидент, постраждала машина знаменитості.

11 фактів про Лесю Никитюк (відео: РБК-Україна)