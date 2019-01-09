"Богиня Буковеля": Леся Нікітюк комічно підкорювала лижні траси

Телеведуча спробувала для себе новий вид активного зимового відпочинку
На своїй сторінці в Instagram українська ведуча Леся Нікітюк опублікувала комічне відео про те, як вона підкорює лижну трасу в карпатському Буковелі. На відпочинок зірка вирушила зовсім недавно і, ймовірно, зі своїм секретныхм кавалером.
Відео: "Богиня Буковеля" (instagram.com/lesia_nikituk)
"Швидкість три кілометри в годину, Леся — "багиня"! Я богиня Буковеля, богиня лижні", - прокоментувала Никитюк свою незграбну поїздку на лижах.
Фото: На цей раз для відпочинку телеведуча обрала український курорт (instagram.com/lesia_nikituk)
Підписники в коментарях оцінили гумор Лесі і зазначили, що схоже на те, що ведуча вперше стоїть на лижах і поспішили дати їй кілька рекомендацій, як лижникові-новачку.
Скріншот: Коментарі до посту Лесі Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
"І я хочу спробувати в цьому році"
"Що ще хотілося б сказати, здорово!"
"ББ-багиня буковелю"
"Багиня снігопаду)"
"Молодець — п'ятки ширше і коліна більше зігнути )!"
"Круто, найцікавіші моменти, коли вчишся, я теж так починала", - прокоментували відео фанати.
Скріншот: Коментарі до посту Лесі Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
"Моя улюблена гірка для супер професіоналів. Я там теж на задньому канті сноуборду розганяюсь до 3-х км на годину"
"Леся спробуйте без палиць поки, навчіться їздити плужком в право, ліво руки на коліна в бік і лише через час потрібно брати палиці"
"Богиня, сідай на санки, так безпечніше"
"Танцює краще .... Багиня"
"Леся давай газу!!!!", - підбурювали вони телеведущюю.
Крім того коментатори вирішили позмагатися в "тролінгу" над Лесею і завалили жартами її Instagram.
Скріншот: Коментарі до посту Лесі Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
"На такій шаленій швидкості окуляри просто необхідні!"
"Леся, ти неправильно гальмуєш, так можна чашечки вивернути!!!!"
"Лесюня, після «танців» зможеш за 2 дні навчитися", - пожартували коментатори.
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