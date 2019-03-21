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Богемна естетика: Тіна Кароль полонила ефектним чуттєвим фотосетом

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.03.2019 - 09:37
Богемна естетика: Тіна Кароль полонила ефектним чуттєвим фотосетом
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка позувала у яскравих і ніжних образах перед об'єктивом нью-йоркського фотографа

Тіна Кароль є не тільки однією з найбільш затребуваних співачок, але і стильно одягнених жінок України. Це при тому, що поп-діва часто віддає перевагу вбранню від українських дизайнерів на рівні з всесвітньо відомими брендами. Кожна її фотосесія і вихід у світ стає сенсацією, а образи давно завоювали звання окремого виду мистецтва. Так, в Instagram знаменитість показала вражаючий лук в ефектному бірюзовому плащі.

Нещодавно зірка порадувала шанувальників приголомшливою новиною - вона зараз знаходиться в США, де підписала контракт на випуск альбому зї всесвітньо відомим лейблом. Також Тіна з задоволенням прогулялася по Нью-Йорку, продемонструвавши бездоганні стріт-стайл луки.

Як виявилося, не обійшлося і без ефектної професійної фотосесії, яка заворожує чуттєвими образами та ідеально підібраними і продуманими до дрібниць стильними комбінаціями і рішеннями.

Тіна з'явилася в тренчі з імітацією крокодилячої шкіри від українського бренду SIX, а в якості аксесуарів віддала перевагу тренду сезону – акуратним сережкам-кілець. Співачка безвідривно дивиться в камеру, на її обличчі відбилася ледь помітна посмішка, а яскравим акцентом в макіяжі стала фірмова червона помада.

Богемна естетика: Тіна Кароль полонила ефектним чуттєвим фотосетом

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Залишатися осторонь, бачачи настільки розкішний образ своєї улюблениці, її шанувальники були не в силах. Вони "завалили" Тіну шквалом компліментів.

"Ти дуже гарна", "Який тренч неймовірний!", "Чудова дівчина", "Яскрава як весна, сонячна", "Яка ж яскрава красива особистість. Просто диво", "Потонула ти в пальто, а я в твоїх очах", "Дивовижний погляд", "Дівчина-весна", "Богемна богиня", "Королева дня", - писали вражені коментатори.

Раніше зірка вже публікувала знімок в аналогічному образі. Його ідеальним завершальним акордом стали сумка від Cloe ніжно-персикового відтінку і контрастні кольорові туфлі від Fendi.

Богемна естетика: Тіна Кароль полонила ефектним чуттєвим фотосетом

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Крім того, результатами зйомки за участю зірки можна помилуватися на сторінці нью-йоркського фотографа і автора її чуттєвого фотосету під ім'ям Ray Yau.

 

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/rayyyau)

В Instagram він опублікував серію знімків, на яких Тіна позує в шикарному номері розкішного готелю NoMo Soho, одягнена в елегантну сукню молочного кольору, що вигідно підкреслює обриси її витонченої фігури.

Раніше Тіна Кароль у Нью-Йорку показала стрункі ніжки в ефектному вбранні від українського бренду Larisa Lobanova.

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