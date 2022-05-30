"Бо ти моя Азовсталь": TARABAROVA випустила нову чуттєву пісню

Українська співачка Світлана Тарабарова записала нову чутливу пісню в дуеті з Максом Пташником. Вона про ніжність і підтримку, про тепло і щирі почуття.

Композиція називається "Бо ти моя Азовсталь". Вона про те, що зараз відчуває кожен українець. Слова до цієї пісні народилися у Львові за тисячу кілометрів від палаючого Маріуполя.

Макс Пташник вперше наспівав її під гітару на диктофон і відправив Світлані. Артистка в той момент збиралася виконати гімн перед матчем збірної України в Хорватії, ще за 1000 км від Львова.

Але всі ці відстані не завадили вкласти в музику всю ніжність, тепло, вдячність і нескінченну надію. За допомогою сучасних технологій музикантам вдалося з'єднати голоси та музику на відстані й випустити нову композицію для слухачів.

"Є речі, про які хочеться кричати! Але зараз навіть думати про них потрібно пошепки... єдине, що нас тримає - любов. Віримо, що настане день і ми зустрінемося під радісний гомін Софійських дзвонів. Слухай серцем", - розповіла про нову пісню Світлана Тарабарова.

Новий трек вже доступний на всіх музичних платформах по цьому посиланню.