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"Бо ти моя Азовсталь": TARABAROVA випустила нову чуттєву пісню

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Понеділок 30 травня 2022 21:39
"Бо ти моя Азовсталь": TARABAROVA випустила нову чуттєву пісню Фото: Тараборова випустила нову пісню "Бо ти моя Азовсталь" (instagram-com-tarabarova)
Автор: Анна Шиканова

Українська співачка Світлана Тарабарова записала нову чутливу пісню в дуеті з Максом Пташником. Вона про ніжність і підтримку, про тепло і щирі почуття.

Відео вже доступне в YouTube.

Композиція називається "Бо ти моя Азовсталь". Вона про те, що зараз відчуває кожен українець. Слова до цієї пісні народилися у Львові за тисячу кілометрів від палаючого Маріуполя.

Макс Пташник вперше наспівав її під гітару на диктофон і відправив Світлані. Артистка в той момент збиралася виконати гімн перед матчем збірної України в Хорватії, ще за 1000 км від Львова.

Але всі ці відстані не завадили вкласти в музику всю ніжність, тепло, вдячність і нескінченну надію. За допомогою сучасних технологій музикантам вдалося з'єднати голоси та музику на відстані й випустити нову композицію для слухачів.

"Є речі, про які хочеться кричати! Але зараз навіть думати про них потрібно пошепки... єдине, що нас тримає - любов. Віримо, що настане день і ми зустрінемося під радісний гомін Софійських дзвонів. Слухай серцем", - розповіла про нову пісню Світлана Тарабарова.

Новий трек вже доступний на всіх музичних платформах по цьому посиланню.

До речі, раніше ми розповідали про сильну і зворушливу пісню про героїв ЗСУ - "Серце б'ється, як"Азов".

А також повідомляли про те, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ у відео показали біль і горе, які ми всі пережили за останні три місяці.

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TARABAROVA песни
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