Блондинка в рожевому: Кім Кардашьян блиснула апетитними формами в яскравих нарядах

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

39-річна зірка здивувала новим стилем

Кім Кардашьян продовжує дивувати. Цього разу зірка телешоу і бізнесвумен, темне довге волосся якої – справжня фішка, постала в образі блондинки. Вона опублікувала серію фото, де позує у відвертому бікіні різних кольорів. На одному фото на ній надітий яскраво-зелений купальник в паєтках, на другому – такий же, але яскраво-рожевий. Доповнюють вбрання яскравий макіяж, золотисті масивні прикраси, а також високий хвіст. Найголовніше, що волосся зірки знову стало золотистого відтінку.

Кім в пікантному образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ще один лук практично повністю повторює образ Різ Візерспун зі знаменитого фільму «Блондинка в законі». Рожеве плаття в білизняному стилі з відвертим декольте, білі локони, розпущені по плечах, рожеві сонцезахисні окуляри і чорна сумочка з собачкою – виглядає Кім максимально сексуально і зухвало. Ні дати ні взяти Ель Вудс. Також зірка опублікувала іронічний ролик, де випала даної героїнею і розповіла про свій намір стати адвокатом.

Нагадаємо, Кім деякий час тому почала активно вивчати право, вона має намір стати справжнім захисником для несправедливо засуджених людей і навіть перебудувати судову систему. У минулому році вона часто розповідала, як багато сил і часу вона витрачає на навчання.

Кім – блондинка в законі (фото: instagram.com/kimkardashian)

До речі, днями Кім вирішила відновити справедливість ще в одній справі. Вона подала в суд на компанію Handy Ltd., власника програми для редагування фотографій Sweet Cam. Воно було розроблене для «нанесення» макіяжу онлайн. Зірка звинуватила організацію у «несанкціонованому використанні і шахрайській комерційній експлуатації фотографій».

Кім стверджує, що вони незакоо використовували її знімок, опублікований нею ще в жовтні 2017-го року. Вона запевняє, що iHandy використовував її фотографію для рекламних матеріалів додатки Sweet Cam і хоче отримати 10 мільйонів доларів компенсації, а також домогтися, щоб iHandy не використовували її фотографії або ім'я для продвиждения свого програми.