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Кім Кардашьян демонструє фігуру в облягаючому одязі і любов до вірменського коріння

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.10.2019 - 21:31
Кім Кардашьян демонструє фігуру в облягаючому одязі і любов до вірменського коріння
Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка показала рідкісні кадри з Вірменії

Кім Кардашьян, яка нещодавно разом з рідними побувала у Вірменії, знову нагадала про свою любов до коріння. Вона опублікувала рідкісні кадри з поїздки, де позує разом з Кортні – своєю старшою сестрою, а також дітьми. Такий пост вона створила невипадково. Кілька днів тому Палата представників Конгресу США ухвалила рішення, згідно з яким Америка визнала і засудила геноцид вірмен, який Османська імперія здійснила на початку XX століття. "Вчора ми отримали таку величезну перемогу для вірменського народу, коли Палата представників США визнала Геноцид вірмен! Ця фотографія була зроблена мною і моїми дітьми в цьому місяці у Вірменії", – написала Кім під кадрами.

Кім Кардашьян демонструє фігуру в облягаючому одязі і любов до вірменського корінняКім Кардашьян демонструє фігуру в облягаючому одязі і любов до вірменського корінняКім Кардашьян демонструє фігуру в облягаючому одязі і любов до вірменського коріння

Кім з сестрою і дітьми (фото: instagram.com/kimkardashian)

Під час свого останнього візиту на історичну батьківщину Кім не тільки провідала родичів, але й встигла хрестити дітей: 3-річного Сейнта, однорічну Чікаго і Псалма, якому виповнилося всього 4 місяці. Крім того, разом з сестрою Кортні вони пройшли священний обряд.

Кім Кардашьян демонструє фігуру в облягаючому одязі і любов до вірменського корінняКім вшановує вірменські коріння (фото: instagram.com/kimkardashian)

На нових фото обидві сестри постали в однакових вбраннях: в довгих чорних сукнях і зі срібними прикрасами у вірменському стилі. Волосся розпущене по плечах, бездоганний макіяж, неймовірної краси локації – видно, що до зйомки знамените сімейство готувалося заздалегідь. На інших кадрах позують і діти, які також наряджені в однаковий одяг темно-синього кольору.

Дівчатка також приміряли багатоярусні металеві підвіски, незвичайні пояси і головні убори. Фотосесія носить абсолютно не властивий сестрам характер: вони тримаються строго і серйозно. На більшості знімків всі члени сім'ї тримаються за руки, намагаючись передати всю силу народу, частиною якого є і самі, і гордість за нього.

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Новини України Кім КардашянКортни Кардашьян
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