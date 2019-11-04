Блокадний Київ: Оля Полякова здивувала "сувенірами" з Італії (відео)

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Навіть сама Полякова трохи пожартувала з приводу свого запасу

Оля Полякова продовжує хизуватися яскравими моментами свого відпочинку в Італії, а саме - на острові Сардинія. Щоправда, українська виконавиця вже повідомила шанувальникам, що повернулася в Україну. І буквально відразу ж приступила до тренувань та підготовки до концерту в Мінську (20 листопада). Однак новини з Італії все ще "переслідують" співачку та її підписників.

Так, Полякова вирішила похвалитися своїми незвичайними сувенірами. Співачка записала відео, в якому детально показала і розповіла, що привезе з собою на пам'ять з нової поїздки. Як з'ясувалося, Полякова вирішила запастися смачними подарунками. Фактично всі її "сувеніри" - це різні делікатеси: від тунця і горішків до сиру і ковбаси з фісташок.

Сама ж Полякова забавно коментує покупки:

“Це я везу додому... Таке враження, що у нас блокадний Київ. Але тим не менш мама привезе додому жрачку", - сміється Оля.

Оля Полякова показала "блокадний набір" з Італії

При цьому до вильоту з Італії Полякова також показала щільний обід, який провела в компанії своєї дочки Маші Полякової. Співачка захоплюється, як же все було смачно.

До речі, цікаво, що до цього Полякова з донькою Машею побалували себе яскравими покупками в Італії. Нове відео Полякова присвятила екскурсії по Сицилії. Мама з донькою не просто прогулялися, але також побалували себе приємними обновками.

Так, мама з донькою купили собі сережки місцевих майстрів. Ольга купила масивні золоті сережки у формі хрестів, декоровані різнокольоровими камінчиками. А ось Маша обмежилася більш лаконічними і ніжними сережками-підвісками. "Я і мої нові офігенні сережки", - коментує відео Полякова.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова з донькою Машею блиснули формами в бікіні і викликали справжній фурор в мережі.